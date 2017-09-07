Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vitória

Grito dos Excluídos protesta contra ações policiais na periferia

Lideranças afirmam que a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) criminaliza a pobreza com essas ações

Publicado em 07 de Setembro de 2017 às 13:52

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 set 2017 às 13:52
O tradicional ato do Grito dos Excluídos em Vitória foi marcado por duras críticas às operações policiais contra o tráfico nas periferias da região metropolitana. A manifestação, que ocorreu em todo o Brasil neste feriado do Dia da Independência, é organizada por movimentos religiosos e sociais. Essa foi a 23ª edição do Grito dos Excluídos. Os manifestantes saíram da Praça de Itararé em caminhada até o Morro do Jaburu.
O padre Kelder Brandão, pároco no bairro Itararé, e um dos organizadores do Grito dos Excluídos, criticou duramente as ações policiais na periferia de Vitoria. Fazendo referência aos mandados de busca e apreensão coletivos, utilizados durante operação realizada no bairro Jesus de Nazareth, em agosto deste ano, Kelder diz que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) criminaliza a pobreza com essas ações.
Grito dos excluídos protesta contra ações policiais na periferia de Vitória
"Queria ver se uma operação dessa aconteceria em um condomínio na Mata da Praia. É esse tipo de violência que a gente está falando: uma violência institucionalizada. Os mandados coletivos são absurdos porque consideram todas as pessoas que moram na periferia suspeitas. Eu posso está lá dormindo na Casa Paroquial e a Polícia chegar para me revistar", protesta.
Morador do bairro Bonfim, o professor Ney Ramos diz que a comunidade está com medo da polícia."Essa violência policial realmente está acontecendo. A gente, ao contrário de correr do bandido, está correndo da Polícia", critica ele. O movimento também repercute pautas nacionais e critica o governo Michel Temer (PMDB) e as reformas trabalhista e previdenciária.
Luciana Bernardes, uma das coordenadoras da União Brasileira das Mulheres, que participa do ato, diz que um dos focos do protesto deste ano é a luta pelo fim da violência contra a mulher no Espírito Santo. "É dos Estados mais violentos. A violência é um reflexo das piores opressões contra o ser humano. A violência contra a mulher tem que ser radicalmente combatida por homens, mulheres, por todo mundo", aponta ela.
A Sesp foi procurada, por meio da assessoria de comunicação durante a manhã e em parte da tarde desta quinta-feira (7) para comentar as críticas contra as operações policiais em bairros periféricos, mas não se manifestou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados