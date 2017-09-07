O tradicional ato do Grito dos Excluídos em Vitória foi marcado por duras críticas às operações policiais contra o tráfico nas periferias da região metropolitana. A manifestação, que ocorreu em todo o Brasil neste feriado do Dia da Independência, é organizada por movimentos religiosos e sociais. Essa foi a 23ª edição do Grito dos Excluídos. Os manifestantes saíram da Praça de Itararé em caminhada até o Morro do Jaburu.
O padre Kelder Brandão, pároco no bairro Itararé, e um dos organizadores do Grito dos Excluídos, criticou duramente as ações policiais na periferia de Vitoria. Fazendo referência aos mandados de busca e apreensão coletivos, utilizados durante operação realizada no bairro Jesus de Nazareth, em agosto deste ano, Kelder diz que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) criminaliza a pobreza com essas ações.
Grito dos excluídos protesta contra ações policiais na periferia de Vitória
"Queria ver se uma operação dessa aconteceria em um condomínio na Mata da Praia. É esse tipo de violência que a gente está falando: uma violência institucionalizada. Os mandados coletivos são absurdos porque consideram todas as pessoas que moram na periferia suspeitas. Eu posso está lá dormindo na Casa Paroquial e a Polícia chegar para me revistar", protesta.
Morador do bairro Bonfim, o professor Ney Ramos diz que a comunidade está com medo da polícia."Essa violência policial realmente está acontecendo. A gente, ao contrário de correr do bandido, está correndo da Polícia", critica ele. O movimento também repercute pautas nacionais e critica o governo Michel Temer (PMDB) e as reformas trabalhista e previdenciária.
Luciana Bernardes, uma das coordenadoras da União Brasileira das Mulheres, que participa do ato, diz que um dos focos do protesto deste ano é a luta pelo fim da violência contra a mulher no Espírito Santo. "É dos Estados mais violentos. A violência é um reflexo das piores opressões contra o ser humano. A violência contra a mulher tem que ser radicalmente combatida por homens, mulheres, por todo mundo", aponta ela.
A Sesp foi procurada, por meio da assessoria de comunicação durante a manhã e em parte da tarde desta quinta-feira (7) para comentar as críticas contra as operações policiais em bairros periféricos, mas não se manifestou.