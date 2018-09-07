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7 de Setembro

Grito dos Excluídos percorre bairro de Vila Velha contra a violência

A manifestação popular aconteceu em Riviera da Barra, Vila Velha, bairro com altos índices de violência

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 11:26

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

07 set 2018 às 11:26
Os protestos contra o preconceito e a violência mais uma vez foram os principais temas do Grito dos Excluídos, no Espírito Santo. A tradicional manifestação popular, em defesa de diversos direitos da sociedade, sempre acontece no dia 7 de setembro, tendo o Dia da Independência como plano de fundo Crédito: Eduardo Dias
Os protestos contra o preconceito e a violência mais uma vez foram as principais marcas do "Grito dos Excluídos", no Espírito Santo. A tradicional manifestação popular, em defesa de direitos da sociedade, sempre acontece no dia 7 de setembro, tendo o Dia da Independência como plano de fundo. Desta vez a manifestação aconteceu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira.
A região foi escolhida por conta dos índices de violência da Grande Terra Vermelha. Cerca de 200 pessoas participaram do ato. Carregando faixas, cartazes e cantando músicas de protestos, o grupo percorreu diversas ruas do bairro.
O tema do evento neste ano foi “Vida em Primeiro lugar – desigualdade gera violência. Basta de privilégios”. Entre as muitas faixas e cartazes, o grupo fez críticas à homofobia, ao feminicídio e também ao grande números de jovens mortos em bairros de periferia.
Padre Kelder Brandão, um dos organizadores do movimento, é conhecido pela militância a favor dos direitos humanos. O líder religioso destacou a importância desse momento de expor os temas que afligem a sociedade.
"O Grito dos Excluídos surge com o objetivo de fazer uma grande celebração pela vida, dando voz aos excluídos, que, historicamente, são massacrados pelas classes dominantes", opinou o padre.
Os protestos contra o preconceito e a violência mais uma vez foram os principais temas do Grito dos Excluídos, no Espírito Santo. A tradicional manifestação popular, em defesa de diversos direitos da sociedade, sempre acontece no dia 7 de setembro, tendo o Dia da Independência como plano de fundo Crédito: Eduardo Dias
Elinalva Martins de Almeida atua na Pastoral da Juventude, no bairro Riviera da Barra, e alertou que a morte entre os jovens de periferia precisa ser debatido.
"É responsabilidade de todos nós olhar por esses jovens. Principalmente um olhar de dentro, porque somos jovens, estamos inseridos nesse meio. Somos vítimas e também autores dessa violência. É muito importante o jovem sair o seu papel social no meio que está inserido", disse Elinalva.
PROTESTO CONTRA O FEMINICÍDIO
Lindalva Firme Guedes é militante de grupos feministas e levantou bandeiras contra a morte de mulheres no Espírito Santo. Na avaliação dela, é preciso aumentar a discussão sobre o tema, para que o machismo perca espaço na sociedade. 
"A gente sabe da importância de estar evidenciando e lutando contra isso, politizando cada vez mais as mulheres e também os homens, para que a gente consiga desconstruir esse cenário que é triste e diário na vida das mulheres", alertou Lindalva.
O Grito dos Excluídos também fez protestos a favor dos direitos dos trabalhadores, contra os casos de violência ao meio ambiente e a favor do direito à moradia.

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