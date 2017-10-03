Greve nos Correios completa duas semanas e moradores sentem efeito

A greve dos Correios no Espírito Santo completa duas semanas nesta terça-feira (03). O movimento é nacional e atinge quase todos os Estados no Brasil. Moradores e comerciantes que dependem do serviço de entrega e que já reclamavam da estatal dizem que o atraso dos Correios aumentou ainda mais nos últimos 15 dias.
O empresário André Caldeira, que compra e vende equipamentos eletrônicos e depende da estatal para entrega, conta que os próprios clientes já esperam pelo atraso.
"Por mais que tenha ocorrido vários atrasos de entrega, a avaliação que meus clientes dão pra mim é sempre assim: 'a mercadoria atrasou, mas sabemos que a culpa é dos Correios'. Outras pessoas já sabem que a entrega dos Correios atrasa. Já é de praxe no mercado", disse.
O economista Jorge Nassar ficou esperando uma encomenda atrasada por mais de dez dias. Ele acha o serviço de entrega dos Correios precário e defende a privatização da estatal.
"Correios é ruim há dez anos. Só vai melhorar depois que privatizar. Já foi muito bom, mas depois que virou cabide de emprego, ficou um horror", lamentou o economista.
Por causa da greve, os Correios organizaram um mutirão para entrega de encomendas no ultimo fim de semana. A estatal afirmou que mais de 4,5 milhões de cartas e encomendas foram entregues no mutirão realizado nas localidades em que há paralisação parcial. A ação, que contou com a participação de mais de 15 mil trabalhadores, também triou (preparou para a entrega) mais de 5 milhões de objetos postais. No Espírito Santo foram entregues 32.659 objetos postais nesse mutirão do final de semana.
A greve começou no dia 19 de setembro. A categoria reivindica reposição salarial de 8% e de 10% sobre os demais benefícios.
Há um conflito de dados entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios do Estado do Espírito Santo e a estatal. O sindicato diz que a adesão ao movimento é grande, começou com 60% de adesão, mas os Correios confrontam essa informação: garantem que 87,48% do efetivo está presente e trabalhando no Espírito Santo – o que corresponde a 1712 empregados. Uma audiência de conciliação será realizada nesta quarta-feira (4), no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, entre os Correios e as federações que representam os trabalhadores.