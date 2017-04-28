Manifestação na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (28) Crédito: Fernando Madeira

Depois de quase 12 horas de protesto, a manifestação contra as reformas trabalhista e da previdência foi finalizada com um ato público em frente a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Reta da Penha, em Vitória. A Greve Geral teve início às 4h, quando piquetes em várias avenidas impediram a locomoção da população entre as cidades da Grande Vitória. Após o encerramento do protesto, às 15h30, 50% dos ônibus voltaram a circular.

Your browser does not support the audio element. Greve geral teve 12 horas de protestos na Grande Vitória

O servidor público Carlos Eduardo Rodrigues, de 40 anos, não participou dos protestos desde o início, mas foi até a Findes mostrar a indignação dele com a política atual. Para Carlos, se os salários dos políticos fossem reduzidos, o país teria dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas.“Acho que se baixarem o salários desses políticos e se os impostos das exportações for reajustado em pelo menos 5%, não seria preciso essas reformas”, avaliou.

Manifestação na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (28) Crédito: Fernando Madeira

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES), Jasseir Alves Fernandes, avalia como positivo o movimento no Estado.“Foi mais do que esperávamos, foi um sucesso total no nosso ponto de vista, pois, todos os segmentos pararam”, disse.

Sobre a reclamação de muitas pessoas contra o movimento, por causa dos piquetes que impediram a passagem dos veículos, o presidente da CUT diz que todas as ações desta sexta-feira foram em defesa dos trabalhadores.“Melhor você perder um dia de serviço do que uma vida inteira de direitos, então, a pessoa não perdeu o dia. Quem está aqui, está na luta daquilo que nem ele mesmo sabe que vai perder”, afirmou.

De acordo com estimativa da CUT-ES, o ato público em frente a Findes reuniu cerca de sete mil pessoas. A Polícia Militar não fez estimativa de público.