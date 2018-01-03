Transcol lotado Crédito: Caique Verli

A greve dos rodoviários na Grande Vitória é a maior dos últimos 20 anos, segundo o sindicato da categoria. A paralisação entrou, nesta quarta-feira (03), em seu 9° dia, prejudicando mais de 600 mil usuários que dependem do transporte público na região.

Your browser does not support the audio element. Greve dos Rodoviários é a maior dos últimos 20 anos, diz sindicato

Desde o dia 26 de dezembro, apenas 70% da frota circula em horários de pico e 50% em horário normal, com registros de filas nos terminais e longas esperas em pontos de ônibus da região metropolitana. O percentual mínimo de circulação foi determinado pela Justiça do Trabalho, que também suspendeu a greve durante o réveillon.

A última greve de grande duração ocorreu na década de 1990, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários. Foram 13 dias de paralisação. Já a greve atual deve se arrastar pelo menos até o dia 10 de janeiro, quando está marcado o julgamento do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).

Os motoristas e cobradores de ônibus pedem um reajuste de 7 a 10%. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, afirma que a categoria não quer prejudicar a população.

"A única arma que o trabalhador tem quando não tem negociação é a greve. É um direito constitucional que a gente tem e está fazendo uso dele. A gente não quer a greve para prejudicar ninguém, a gente quer o nosso direito", disse.