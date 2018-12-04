Greve dos rodoviários: audiência de conciliação ultrapassa duas horas

Reunião de conciliação no TRT Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao contrário da audiência de conciliação desta segunda-feira (3), que durou apenas dez minutos e não teve acordo entre rodoviários e patrões, a audiência desta terça (4) já ultrapassa duas horas.

A reunião de conciliação que seria realizada somente na quarta (5) foi antecipada pelo Tribunal Regional do Trabalho ( TRT ) para a manhã desta terça. Os sindicatos patronais e da categoria estão reunidos desde as 11 horas. A audiência teve início por volta das 11h30 e foi pausada às 13h30 para o almoço. Por volta das 14h40, o encontro foi retomado.

As partes envolvidas, chegaram à proposta de reajuste linear de 4,6% (índice para salário, tíquete-alimentação e plano de saúde). Na audiência, as partes aceitaram o valor, porém, o GVBus vai levar essa proposta aos empresários. Já o Sindirodoviários apresentará a proposta durante assembleia na Praia Oito , no Centro de Vitória

Com as aprovações das duas partes, os representantes devem retornar ao TRT-ES às 16h30 para informar se está tudo acertado. Caso ambos os sindicatos aprovem a proposta, a greve poderá ser finalizada.

A audiência é comandada pelo desembargador Cláudio Couce de Menezes. O relator do caso, José Luiz Serafini, está em um evento em Foz do Iguaçu.

No segundo dia de greve dos rodoviários, menos de 10% dos ônibus saíram das garagens , o que prejudicou a população capixaba e foi considerado como desrespeito pelo TRT.

DISSÍDIO

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, Mário Cantarino, afirmou que uma sessão do pleno do tribunal está marcada para sexta-feira (7), às 13h30, para julgamento do dissídio coletivo da greve. A sessão acontecerá caso rodoviários e empresas não entrem em acordo na audiência de conciliação desta terça-feira (4).

A sessão do pleno conta com a presença de sete desembargadores, que se reúnem para votar uma decisão final referente à negociação entre as partes do processo

ABUSIVIDADE DA GREVE

Com a determinação do TRT, de que 70% dos ônibus deveriam circular no horário de pico (de 6h às 9h e de 17h às 20h) e 50% nos demais horários, descumprida pelos rodoviários, Cantarini explica que o movimento pode ser considerado ilegal.

"O relator (José Luiz Serafini) pode declarar de forma monocrática, ele sozinho, a abusividade da greve. Pode também mudar os termos daquela decisão, até mesmo mandar suspender a greve", esclarece o presidente do TRT.

Mesmo estando em Foz do Iguaçu, Serafini pode despachar de lá para declarar a ilegalidade da greve ou aumentar a multa, por exemplo, já que o processo é online.