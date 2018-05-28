As últimas horas de protestos de caminhoneiros foram marcadas por confusões no Espírito Santo. O prefeito de Brejetuba, no Sul do Estado, João Lourenço (PV) foi preso na noite de domingo após atirar cinco vezes contra um ônibus que se recusou a parar em um ponto de bloqueio da greve dos caminhoneiros na BR 262, perto da divisa com Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil do município, João Lourenço estava com amigos participando do protesto dos caminhoneiros, quando se irritou com um ônibus que não parou no ponto de bloqueio. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou que ele estava embriagado. Ninguém ficou ferido.
Greve dos caminhoneiros, prefeito é preso por atirar em ônibus
Um outro conflito foi registrado na BR 101, em Viana, na Grande Vitória. Um caminhoneiro de 38 anos foi baleado com um tiro na cabeça após pedir que um produtor rural não furasse o bloqueio na rodovia. Enquanto era abordado, o produtor rural sacou um revólver calibre 32 e atingiu o motorista com um tiro no lado de esquerdo da cabeça O caminhoneiro foi levado para o Hospital e passa bem. Já o produtor rural Florentino Braum de 69 anos, e Fernado Braum, de 19, filho do produtor, foram levados para a delegacia.
Desde sexta-feira, a Polícia Militar do Estado vem escoltando caminhões que transportam alimentos, insumos hospitalares, remédios e combustível. Mesmo com a força- tarefa, um comboio de 58 carretas escoltadas pela PM foram interceptadas por caminhoneiros manifestantes na BR 262, chegando à divisa com Minas Gerais. As carretas saíram de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana, com destino a Uberlândia, em Minas Gerais, para buscar ração para aves e suínos. Os policiais estão na pista negociando a liberação. E essa dificuldade para alimentar os animais deixa a situação muito crítica no Estado. Segundo a Associação de Avicultores do Estado, 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo a partir desta terça-feira caso esse material não chegue ao Estado. O Espírito Santo ainda tem 15 pontos de manifestações da categoria.