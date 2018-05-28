Prefeito João do Carmo Dias (PV) foi autuado por embriaguez ao volante e por ter feito disparos com arma de fogo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Brejetuba

As últimas horas de protestos de caminhoneiros foram marcadas por confusões no Espírito Santo. O prefeito de Brejetuba, no Sul do Estado, João Lourenço (PV) foi preso na noite de domingo após atirar cinco vezes contra um ônibus que se recusou a parar em um ponto de bloqueio da greve dos caminhoneiros na BR 262, perto da divisa com Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil do município, João Lourenço estava com amigos participando do protesto dos caminhoneiros, quando se irritou com um ônibus que não parou no ponto de bloqueio. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou que ele estava embriagado. Ninguém ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Greve dos caminhoneiros, prefeito é preso por atirar em ônibus

Um outro conflito foi registrado na BR 101, em Viana, na Grande Vitória. Um caminhoneiro de 38 anos foi baleado com um tiro na cabeça após pedir que um produtor rural não furasse o bloqueio na rodovia. Enquanto era abordado, o produtor rural sacou um revólver calibre 32 e atingiu o motorista com um tiro no lado de esquerdo da cabeça O caminhoneiro foi levado para o Hospital e passa bem. Já o produtor rural Florentino Braum de 69 anos, e Fernado Braum, de 19, filho do produtor, foram levados para a delegacia.