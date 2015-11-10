Greve dos caminhoneiros não bloqueia estradas do Espírito Santo

Os caminhoneiros continuam parados no pátio da Ascames – Associação dos caminhoneiros do Sul do Espírito Santo, às margens da BR 101, em Iconha. Eles estão no local desde a madrugada desta segunda-feira (09). De acordo com o grupo, estão sendo parados todo tipo de caminhão com exceção dos que transportam alimentos, medicamentos e água. A passagem de outros veículos é permitida.

Apesar da manifestação não interditar a rodovia, o grupo alerta que durante o dia devem fazer intervenções e fechar alguns trechos da BR 101.

Durante a última segunda-feira, o grupo chegou a fechar trechos da rodovia em Iconha, Viana e Atilio Vivaqua. O grupo que participa do movimento foi convocado pelo Comando Nacional do Transporte.