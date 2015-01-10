Greve deixa praias de Vila Velha sem guarda-vidas

Além disso, eles pedem uniforme, nadadeira, máscara de salvamento, auxílio-alimentação e que haja isonomia salarial com a carreira de bombeiro militar, que recebe hoje cerca de R$ 2,8 mil de salário, enquanto os guarda-vidas ganham aproximadamente R$ 1,3 mil. Durante o manifesto, os guarda-vidas afirmaram que iriam cumprir a decisão judicial e retornar ao trabalho, mas até o início da tarde não o fizeram. Prometeram também que o sindicato da categoria irá entrar com uma ação de dissídio coletivo contra a prefeitura na Justiça do Trabalho, pedindo a isonomia salarial. Apesar dos banhistas terem ficado desassistidos, o diretor da Associação de Moradores da Praia da Costa, Marcos Barbosa, apoiou o movimento. “Falta tudo para os garotos. Falta equipamento de socorro, pé de pato, água, um posto com sombra para se proteger do sol, equipamento de vestimenta. Eles estão totalmente desmotivados, não tem equipamento de trabalho, só tem o corpo humano”.O bancário Bruno Coelho também acredita que a falta de estrutura para os guarda-vidas traz insegurança para os banhistas. “Querendo ou não, a gente está em um momento de verão que deveria ter um investimento melhor aqui na praia. A nossa cidade traz muitos turistas mineiros, paulistas, cariocas, que vem para cá se divertir e fica desprovido de segurança na água”.O subsecretário da Guarda Municipal, coronel Renato de Oliveira, respondeu que a prefeitura há três meses vem mantendo diálogo com a categoria. Segundo ele, todas as reivindicações foram atendidas, exceto o pedido por binóculo, alimentação e aumento salarial. A prefeitura alega que o binóculo é desnecessário, que não há previsão legal de conceder auxílio-alimentação e não há condições de equiparar os salários ao dos bombeiros, já que exercem funções diferentes. “Por não terem sido atendidas essas reivindicações, eles fizeram essa manifestação sem aviso prévio e não foi mantido sequer um percentual de profissionais atuando nas praias. Isso gerou um risco de morte aos banhistas, que aumenta no período de verão. A gente tem a expectativa nos finais de semana de cerca de 15 mil banhistas na orla de Vila Velha. Estamos sempre abertos ao diálogo, mas eles não aceitaram”, alegou Oliveira à Rádio CBN Vitória. A atitude dos guarda-vidas de não comparecer ao trabalho pode ser considerada crime de desobediência, explicou o subsecretário. Afirmou ainda que a prefeitura pediu apoio ao Corpo de Bombeiros, que disponibilizou lanchas e jet skis para dar apoio de segurança na orla de Vila Velha.