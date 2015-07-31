O sonho de conseguir o primeiro emprego se tornou mais difícil para a jovem Mariana Oliveira, de 18 anos. Ela busca uma vaga de recepcionista em uma empresa, mas não possui um simples requisito exigido para conseguir o cargo: ter o título de eleitor. A jovem buscou cartórios eleitorais para tirar o documento, mas não conseguiu devido à greve dos servidores do Judiciário. Este é apenas um dos problemas que podem ser causados à população por causa da paralisação, por tempo indeterminado.

Há mais de 50 dias, servidores da Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral estão em greve. Eles pedem a recomposição de perdas salariais dos últimos nove anos. Alguns serviços funcionam apenas com 30% dos funcionários no atendimento. A mãe de Mariana, a cozinheira Juliana Oliveira, diz que foram buscados diversos cartórios da Serra e de Vitória para a retirada do título, mas sem sucesso.

Your browser does not support the audio element. Greve de servidores da Justiça Federal pode dificultar a busca por um emprego no Espírito Santo

“Ela não tinha ainda o título, estava no mês que ela completou 18 anos. Corremos atrás da documentação e ficou sabendo no cartório que estava em greve e não estavam retirando o título. Iniciamos uma peregrinação, uma batalha para a gente conseguir esse título em outro lugar. Ela chegou a fazer exames na empresa, mas no final, o departamento pessoal da empresa pedia esse título de eleitor. Deram 15 dias para ela, mas não conseguiu o título e perdeu a vaga”, disse a mãe à Rádio CBN Vitória.

Boa notícia para a jovem

Apesar da afirmação da mãe de que a filha teria perdido a vaga, a empresa informou à reportagem que o processo seletivo ainda está aberto e deve terminar em um mês. A empresa acrescentou que o título de eleitor é uma exigência para as contratações, mas que o caso pode ser estudado devido à greve.

A advogada e especialista em Direito do Trabalho, Jeane Martins, explicou que a exigência do título de eleitor para preencher um posto de trabalho só é obrigatório em cargos públicos. No setor privado, no entanto, cada instituição pode fazer suas exigências. A advogada acredita que em casos como este a empresa pode usar do bom senso para revogar a exigência do título.

Greve

Além da reclamação do prejuízo no processo seletivo, a cozinheira Juliana Oliveira também reclama da falta de atendimento nos cartórios devido à greve. A paralisação é nacional e exige a correção salarial dos últimos nove anos. Segundo Monise Meira Campozana, representante do Comando de Greve do Estado, o reajuste pedido é de 56%. Eles querem a derrubada do veto da presidente ao reajuste.

Sobre a falta de atendimento nos cartórios e o prejuízo na retirada do título, ela diz que casos urgentes estão sendo atendidos. “Terrível essa situação. Eu indico que se ela não conseguir tirar o título em uma situação que chame um superior. Se ela dissesse que pode perder o emprego poderia ser atendida porque a indicação é de que casos urgentes sejam atendidos. Também temos família e por isso estamos lutando pelos nossos direitos”, disse.