Passageiros das linhas 515, 523 e 572 tiveram problemas para embarcar na manhã desta quinta-feira (28), no Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Eduardo Dias

A greve dos rodoviários do Espírito Santo chegou ao terceiro dia. Enquanto os representantes das empresas e dos trabalhadores lutam na Justiça para um desfecho da situação, os mais de 650 mil passageiros que dependem do transporte público na Grande Vitória continuam prejudicados.

Na Serra, a manhã desta quinta-feira (28) foi marcada por reações bem diferentes entre os passageiros. Enquanto no Terminal de Laranjeiras diversas pessoas relataram um clima mais tranquilo, a situação em no Terminal de Carapina estava mais tensa, com mais filas e até empurra-empurra para entrar em alguns ônibus.

Your browser does not support the audio element. Greve de ônibus, passageiros irritados trocam empurrões na Serra

A doméstica Valdicilene Almeida foi uma das pessoas que tiveram problemas em Carapina e reclamou da demora na saída dos ônibus. Ela mora no bairro Planalto Serrano e estava atrasada para chegar ao trabalho, no bairro Mata da Praia, em Vitória.

"Está horrível. A gente chega no terminal e não consegue sair. Saiu ônibus lotado, com fiscal empurrando, prendendo mulher na porta. Uma confusão danada. A gente não consegue sair daqui no horário certo. Para vir embora é a mesma coisa, a gente não consegue pegar o ônibus no horário. Tem que fazer a greve e parar de uma vez os ônibus", disse doméstica.

Na mesma fila onde estava a doméstica Valdicilene, a reportagem da CBN Vitória viu passageiros trocando empurrões para entrar nos ônibus. Uma mulher que estava irritada com a situação xingou uma das fiscais que trabalham no terminal e foi acalmada por outros passageiros.

No meio de tantas reclamações, alguns passageiros também relataram que não tiveram grandes problemas. Foi o caso da corretora de seguros Sannyelly Cordeiro, que mora no bairro Colina de Laranjeiras e estava no terminal de Laranjeiras. Ela afirmou que a espera pelo ônibus foi de cinco minutos, como acontece nos dias sem greve.

No início da tarde desta quinta-feira (28) a Justiça do Trabalho negou o pedido de suspensão da greve dos rodoviários e manteve a decisão anterior que define 70% da frota no horário de pico e 50% fora desse horário.