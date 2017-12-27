Filas no Terminal de Laranjeiras Crédito: Caíque Verli

No primeiro dia útil de greve dos rodoviários na Serra, nesta quarta-feira (27), houve registros de grandes filas no Terminal de Laranjeiras e em pontos de ônibus. A greve começou um dia antes, mas na terça foi feriado na cidade.

Your browser does not support the audio element. Greve de ônibus, morador da Serra enfrenta transtorno em mais um dia

O impacto da paralisação foi maior nesta quarta. Apesar das filas no terminal, a principal reclamação era de que os ônibus estão circulando muito pouco no interior dos bairros. A faxineira Andreia Carvalho contou que não viu ônibus passar no bairro, em Laranjeiras Velha, pela manhã, e que teve que pegar o coletivo na BR 101. Esse transtorno fez com que ela chegasse no trabalho com pelo menos uma hora e meia de atraso.

"Eu tinha que estar lá às 7h. Umas 8h30, 8h40 eu devo estar chegando, eu acho. Eu avisei meu chefe e ele também já estava ciente da paralisação", relatou.

A aposentada Maria Madalena Martins ficou quase uma hora no ponto de ônibus em Cidade Continental para ir ao comércio de Laranjeiras. Em um dia normal, ela não passa mais de dez minutos esperando.

"O ônibus sai de lá 8h40 de Carapebus e até agora não passou aqui. Ele chega em 10 minutos, é rapidinho, mas até agora nada", lamentou.

O Terminal de Laranjeiras foi o mais movimentado no município. O número de passageiros nos terminais de Carapina e de Jacaraípe era menor, mas os moradores também reclamavam do tempo de espera pelos coletivos.