Greve de ônibus gera reclamações de passageiros e comerciantes

Terminal de Carapina Crédito: Ricardo Medeiros

Muita espera, reclamações e indefinições. Assim começou o primeiro dia útil após o Natal para a maior parte dos mais de 650 mil passageiros que dependem do sistema de transporte coletivo na Grande Vitória. Por conta de impasse nas negociações salariais, os rodoviários iniciaram uma greve nesta terça-feira (26) e a mobilização não tem data para acabar.

Por determinação da justiça, 70% da frota deveria estar em circulação nos horários de pico a partir da paralisação. Nos demais horários, pelo menos 50% dos ônibus devem estar nas ruas. No entanto, a impressão de alguns passageiros foi de que o número de ônibus disponíveis estava abaixo dessa determinação.

A reportagem da CBN Vitória percorreu vários bairros e terminais ao longo da manhã, e em todos os lugares os passageiros reclamaram da longa demora nas filas e nos pontos de ônibus. José Smith, morador de Nova Canaã, em Cariacica, teve que esperar bem mais do que estava acostumado.

“No meu bairro estava ruim, porque eu pego o ônibus de 5h10 e peguei só 6h10”, reclamou o passageiro.

Comércio

Com menos ônibus nas ruas, o número de clientes também diminuiu e alguns comerciantes já se deparavam com o prejuízo. O gerente de uma loja especializada na venda de tecidos, no Centro de Vitória, disse que o movimento estava bem abaixo do normal.

“O cliente está com medo de sair de casa, com medo de faltar o ônibus enquanto ele estiver fazendo as compras. Isso atrapalha nas vendas, faz a gente vender menos. Estamos vendendo 80% a menos que um dia normal”, explicou gerente.

Enquanto os comerciantes já lamentavam a queda nas vendas, o taxista Luis Gustavo Vesper, que trabalha no Centro de Vitória, diz que a paralisação dos rodoviários não impactou em um aumento na procura por táxis.

“Tudo normal, não influenciou em nada para gente. Não ajudou e nem atrapalhou. Está tudo do mesmo jeito”, avaliou o taxista.