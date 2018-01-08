Ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Duas semanas após o início da greve dos rodoviários na Grande Vitória, passageiros de ônibus continuam reclamando da dificuldade na volta para casa. Há relatos de espera de mais de uma hora e meia nos pontos e muita insatisfação com coletivos lotados.

A pedagoga Fabiane Costa, de 35 anos, teve muita dificuldade para pegar um ônibus na Avenida Américo Buaiz, em Vitória, com destino ao Terminal de Laranjeiras, na Serra. Quando o ônibus passou, ela decidiu não tentar embarcar porque o coletivo estava muito cheio e ela ainda carregava o filho no colo. “Tem passado cheio e tem demorado bastante, de 40 minutos a uma hora. Hoje, já faz uma hora e vinte minutos que eu estou aguardando.”

João Batista do Nascimento, de 50 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O problema do atendente Wesley Miranda, de 25 anos, foi outro. O ônibus que ele precisava pegar passou logo após ele ter chegado ao ponto. No entanto, com o coletivo cheio, o motorista não abriu a porta para que o atendente embarcasse. “Cheguei ao ponto agora, tem espaço dentro do ônibus e ele me barrou. É assim, não deixa a gente entrar e vai embora.”

Your browser does not support the audio element. Greve de ônibus completa 14 dias e passageiros enfrentam superlotação

O assistente técnico João Batista do Nascimento, de 50 anos, também reclamou da demora dos ônibus e do aperto dentro dos coletivos. “Para ir, eu preciso esperar até passar um ônibus mais vazio.”

Fabiane Costa, de 35 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O guardador de carros Cláudio Araújo, de 42 anos, afirma que a espera ficou maior para conseguir chegar ao local onde trabalha e também para voltar para casa no fim da tarde. A principal reclamação dele também é em relação aos ônibus cheios. “Hoje, eu passei um sufoco danado dentro do ônibus. Eu vim espremido. Nunca tinha passado por isso antes.”