Duas semanas após o início da greve dos rodoviários na Grande Vitória, passageiros de ônibus continuam reclamando da dificuldade na volta para casa. Há relatos de espera de mais de uma hora e meia nos pontos e muita insatisfação com coletivos lotados.
A pedagoga Fabiane Costa, de 35 anos, teve muita dificuldade para pegar um ônibus na Avenida Américo Buaiz, em Vitória, com destino ao Terminal de Laranjeiras, na Serra. Quando o ônibus passou, ela decidiu não tentar embarcar porque o coletivo estava muito cheio e ela ainda carregava o filho no colo. “Tem passado cheio e tem demorado bastante, de 40 minutos a uma hora. Hoje, já faz uma hora e vinte minutos que eu estou aguardando.”
O problema do atendente Wesley Miranda, de 25 anos, foi outro. O ônibus que ele precisava pegar passou logo após ele ter chegado ao ponto. No entanto, com o coletivo cheio, o motorista não abriu a porta para que o atendente embarcasse. “Cheguei ao ponto agora, tem espaço dentro do ônibus e ele me barrou. É assim, não deixa a gente entrar e vai embora.”
Greve de ônibus completa 14 dias e passageiros enfrentam superlotação
O assistente técnico João Batista do Nascimento, de 50 anos, também reclamou da demora dos ônibus e do aperto dentro dos coletivos. “Para ir, eu preciso esperar até passar um ônibus mais vazio.”
O guardador de carros Cláudio Araújo, de 42 anos, afirma que a espera ficou maior para conseguir chegar ao local onde trabalha e também para voltar para casa no fim da tarde. A principal reclamação dele também é em relação aos ônibus cheios. “Hoje, eu passei um sufoco danado dentro do ônibus. Eu vim espremido. Nunca tinha passado por isso antes.”
A greve dos rodoviários começou no dia 26 de dezembro e é a maior realizada no Espírito Santo nos últimos 20 anos. As negociações entre empresas e trabalhadores já não estão acontecendo, e o desfecho da situação só deve ocorrer na próxima quarta-feira (10), quando o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) julga o dissídio coletivo do caso. No período de greve, 70% dos ônibus estão circulando nos horários de pico - de 6h às 9h da manhã e de 17h às 20h. Nos demais horários, há circulação de 50% da frota.