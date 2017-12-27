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PREJUÍZOS

Greve de ônibus: comerciantes temem perder 15% de faturamento do mês

Representante da Fecomércio diz que a semana entre as festas de Natal e Ano novo é uma das que mais movimenta o mercado

Publicado em 27 de Dezembro de 2017 às 12:30

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

27 dez 2017 às 12:30
A greve dos rodoviários está causando muitos transtornos para os passageiros e também está tirando os sono de alguns comerciantes da Grande Vitória. Muitos já registram quedas nas vendas. A paralisação, que está no segundo dia, acontece entre as festas de Natal e ano novo, justamente num dos períodos em que os lojistas apostam em um número maior de vendas para fechar o mês no azul.
Greve de ônibus comerciantes temem perder 15 por cento de faturamento do mês
A falta de ônibus causa uma menor circulação de consumidores e diminui a quantidade de vendas. José Carlos Bergamin, diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), teme que os comerciantes percam o faturamento desta semana, que corresponde a 15% do que faturam em todo o mês de dezembro.
Comerciantes da Avenida Expedido Garcia, em Cariacica, estão vendendo menos durante a grave dos rodoviários Crédito: Vitor Jubini
“Nós realizamos um bom natal, mas o varejo vende até 15% das suas metas após o Natal. Nós precisamos realizar ainda quase 15% para dizer que foi um natal melhor do que dos últimos anos. Com esse acontecimento, isso está comprometido”, disse o representante da Fecomércio.
A reportagem da CBN Vitória passou por diversos centros comerciais da Grande Vitória nesta terça-feira para conferir de perto como está a situação dos comerciantes.
Na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, a gerente Daniela Pinheiro, que comanda uma loja de roupas, lamentou a queda das vendas. A greve também mudou o horário de fechamento da loja, que passou de 20h para as 18h, para facilitar a volta para casa dos funcionários.
“Os funcionários estão chegando atrasados, mas a gente tem que entender, porque não tem como chegar no horário correto. Na hora de ir embora a gente está fechando mais cedo para liberar os funcionários”, explicou a gerente.
O comércio também está colhendo prejuízos em Laranjeiras, na Serra. O comerciante Aroldo Araújo, dono de uma loja de embalagens, lamentou o baixo movimento nas ruas do bairro. Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
Os comerciantes também está contando prejuízos em Laranjeiras, na Serra. O empresário Aroldo Araújo, dono de uma loja de embalagens, lamentou o baixo movimento nas ruas do bairro.
“O movimento está fraco, a gente não vê muita gente na rua. A loja abriu às 8h, mas o movimento está devagar. A gente sente que não está rodando ônibus suficiente”, disse o comerciante.
Em Vila Velha, a região do Polo de Moda Glória não estava vazia, mas quem trabalha por lá sentiu que a movimentação poderia ser maior. A empresária Aline Gomes, de 46 anos, é dona de uma loja de roupas íntimas. Para ela a semana depois do feriadão não está como o esperado e pode piorar ainda mais caso a greve não termine.
Como ainda não há uma nova reunião marcada entre os representantes dos rodoviários e das empresas, a greve não tem data marcada para acabar.
 

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