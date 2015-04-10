Os garis da Grande Vitória entraram em greve na noite desta quinta-feira (9), e o acúmulo de lixo já foi percebido em diversos bairros da região metropolitana na manhã desta sexta (10). No bairro da Glória, em Vila Velha, a situação é caótica já no primeiro dia de paralisação. Isso porque o lixo de uma feira livre não foi recolhido, e as ruas acumulam restos de frutas, verduras e um forte odor de peixe.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado (Sindilimpe), a classe quer um reajuste salarial maior do que o proposto. Enquanto há o impasse na negociação, a população reclama dos reflexos da greve. Moradora da Glória, Iraldinete Lovati reclama da situação da rua Agenor Barbado, principal do bairro.

Your browser does not support the audio element. Greve de Garis Em primeiro dia, ruas da Grande Vitória acumulam sujeira

“Acho que os garis podem reivindicar seus direitos como trabalhadores, mas os moradores têm que ter o bairro limpo. É difícil conviver com sujeira, cheiro de peixe. O lixo está até (no meio) na rua, quando passa de carro tem que ficar desviando para lá e para cá. Um dia só de greve e dá esse transtorno todo, se durar mais vai ser ainda pior”, disse.

Em outros pontos de Vila Velha, como na Praia da Costa e no Centro, já há muito lixo não recolhido nas calçadas, como reclama o repositor José Leandro Alves. Para ele, os garis deveriam receber o aumento pedido para a greve ter um fim: “A gente olha o nosso lado, mas eles trabalham demais, vejo sempre eles passando correndo aqui de noite, necessitam de um aumento”.

Além de Vila Velha, bairros de Vitória, como Santa Lúcia, Barro Vermelho e Maruípe, também amanheceram com lixo pelas calçadas. A greve, segundo o Sindilimpe, acontece em toda a Grande Vitória, incluindo os municípios de Cariacica, Serra, Viana e Guarapari, além de cidades do interior, como Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e Anchieta.

De acordo com o presidente do Sindilimpe, Ailton Dias, a greve acontece porque as empresas estão oferecendo um reajuste de 5,26%, quando o pedido inicial foi de 12% e depois reduzido para 8%. O salário médio do gari na Grande Vitória é R$ 1.055. “Aumentou tudo. Aumentou a gasolina, gás, energia, só o salário que não. Eles falam da crise econômica, da dificuldade, mas quem paga são os trabalhadores. Esse reajuste é o alimento na mesa do trabalhador”, explicou.