Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas Crédito: Vitor Jubini

Os caminhoneiros que estão parados na BR 101, em Viana, ganharam o apoio de ciclistas e motociclistas na manhã deste domingo (27). Segundo os caminhoneiros que estão no local há uma semana, o movimento prossegue sem data para terminar. Segundo os motoristas, neste sábado (26), apenas dois caminhoneiros foram embora.

Para evitar multas, os caminhões que estavam no acostamento estão alocados em duas propriedades particulares do entorno. O caminhoneiro Edson Ferreira contou que o movimento continua e, se a Justiça determinar a saída dos veículos do local onde eles estão atualmente, o

Caminhoneiros ganham apoio de motociclistas Crédito: Vitor Jubini

movimento prossegue com os caminhões parados em outro local.

“Se mandarem a gente sair daqui, temos um pátio particular para guardar os veículos. Não saiu nenhum veículo daqui, o que foi embora está em uma garagem”, disse.

Motorista há 14 anos, Tânia Mara ressalta que todos veículos com produtos perecíveis estão sendo liberados para seguir viagem. Ela destacou que não haverá desabastecimento no Estado.

“Nós, motoristas de caminhão, não vamos deixar a população à mercê. Tudo será abastecido, mas em menor quantidade. Vai ter combustível, vai ter remédio, vai ter comida”, contou.

Your browser does not support the audio element. Greve de caminhoneiros continua com apoio de ciclistas e motociclistas

No trecho de Viana, a todo momento chegam veículos de passeio com doações de alimentos para os caminhoneiros. O local está abastecido com grande quantidade de frutas, água, medicamentos, refrigerante, bolo, pães e sanduíches.

A dona de casa Mirian Amorim chegou ao local com uma grande sacola de pães para os caminhoneiros. Moradora de Cariacica, ela seguia na manhã deste domingo para a região Serrana do Estado, mas antes, decidiu contribuir com o movimento.

“Estou indo para um passeio da igreja, mas eu e meu marido decidimos passar aqui antes para apoiar nossos irmãos que estão na luta”, afirmou.