Greve da Polícia Militar: 1 ano depois

Há quase um ano, o Espírito Santo se via no meio de uma guerra civil. Em greve, os policiais não foram às ruas por dias. Sem policiamento, o Estado teve que contar com a ajuda das Forças Armadas. Mas nada disso impediu que mais de 200 pessoas fossem assassinadas em menos de um mês e que a população fosse vítima de uma onda de assaltos e arrombamentos.
Doze meses depois, o Estado ainda se vê no meio de uma encruzilhada: o desafio de reestruturar a Polícia Militar, recuperando a confiança do capixaba na Segurança Pública e do próprio policial no Comando-Geral, e punir aqueles militares que violaram a lei e participaram de uma greve considerada ilegal.
ESPECIAL - CAIQUE VERLI - 1 ANO DA GREVE DA PM - 9.23s - 30-01-18