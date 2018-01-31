Greve da Polícia Militar: 1 ano depois

Há quase um ano, o Espírito Santo se via no meio de uma guerra civil. Em greve, os policiais não foram às ruas por dias. Sem policiamento, o Estado teve que contar com a ajuda das Forças Armadas. Mas nada disso impediu que mais de 200 pessoas fossem assassinadas em menos de um mês e que a população fosse vítima de uma onda de assaltos e arrombamentos.