Os depoimentos de testemunhas do processo judicial da greve da Polícia Militar prosseguiram nesta segunda-feira (21). O procurador do Ministério Público do Trabalho, Estanislau Tallon Bozi, e o procurador do Estado, Paulo José Soares Serpa Filho, prestaram depoimento por cerca de 30 minutos na 4ª Vara Criminal de Vitória. Os dois foram arrolados como testemunhas por duas mulheres familiares de policiais. Elas são acusadas de liderarem a paralisação da PM em fevereiro do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Greve da PM; procuradores prestam depoimento à Justiça

O procurador Estanislau Tallon Bozi participou como mediador de uma reunião entre familiares de policiais e o Governo do Estado, durante a crise da Polícia Militar. O depoimento dele foi o mais longo e durou cerca de 27 minutos. O procurador Paulo José Soares Serpa Filho prestou depoimento por cerca três minutos, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Estanislau Bozi foi procurado por meio da assessoria do Ministério Público do Trabalho, mas preferiu não se manifestar sobre o depoimento. O Ministério Público do Espírito Santo também foi demandado para se posicionar a respeito dos depoimentos desta segunda, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

No processo do chamado “núcleo dos familiares”, que julga 14 mulheres que são parentes de policiais, ainda há duas testemunhas para serem ouvidas por meio de carta precatória: a senadora Rose de Freitas e o deputado estadual de Sergipe, Capitão Samuel. Ambos têm 30 dias, a partir da emissão das cartas precatórias, para prestar depoimento. O documento foi expedido pela Justiça na última terça-feira, dia 15.

O próximo passo do processo envolvendo as familiares de policiais é justamente os interrogatórios das 14 rés, que estão marcados para acontecer no dia 29 de junho, também na 4ª Vara Criminal de Vitória.