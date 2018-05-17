Julgamento dos policiais militares Crédito: Caique Verli

A juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, negou o pedido de réus militares para que a denúncia referente à greve da Polícia Militar fosse julgada pela Justiça Militar. O pedido foi feito no início da audiência desta quinta-feira (17) pela defesa de cinco policiais militares acusados de envolvimento no movimento que paralisou a PM no Estado em fevereiro de 2017.

O advogado Victor Abreu anunciou que vai recorrer da decisão. Ele alegou que o pedido tem fundamento porque houve uma alteração no artigo 9º do Código Penal Militar que ampliou a competência da Justiça Militar. Abreu destacou ainda que a denúncia do Ministério Público narra crimes cometidos por militares durante a atividade militar, o que justificaria a tese da defesa.

"A Justiça Militar tem uma formação diferente. Um juízo composto por quatro juízes militares e um juiz de direito. O alcance da Justiça Militar em relação à matéria que tem tudo a ver com a matéria militar parece ser maior e assegura um processo mais justo. Não quer dizer que será mais propício à condenação ou absolvição, pelo contrário", afirmou o advogado.

Your browser does not support the audio element. Greve da PM, juíza nega transferência de processo à Justiça Militar

A juíza Gisele Souza de Oliveira não aceitou o argumento da defesa, alegando que as mudanças feitas no Código Penal Militar não blindou os militares absolutamente e que eles podem ser julgados pela Justiça Comum porque são crimes contra a sociedade e a coletividade. Um outro pedido para anular o processo, sob alegação de que o Ministério Público não tinha competência para exercer o papel de investigador exclusivo do caso, também foi rejeitado pela magistrada.

A Justiça desmembrou a denúncia em dois processos - um com familiares de PMs acusadas de organizarem a greve e outro com os militares. Nesta quinta e sexta-feira, é a vez dos policiais sentarem no banco dos réus. São dez militares acusados, entre eles alguns conhecidos, como o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti e o ex-deputado geral e Capitão da reserva Lucinio Castelo de Assumção, o Capitão Assumção. Mesmo intimado, Foresti não compareceu à audiência nesta quinta-feira. Como nem ele e nem o advogado estiveram presentes, o Estado designou - como previsto no Código Penal - uma advogada dativa, Paulina Lopes de Paulo, que irá representá-lo “à revelia”, quando o réu não comparece a um julgamento ou audiência.