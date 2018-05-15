Greve da PM: Interrogatórios são transferidos para o dia 29 de junho

Mulheres de policiais militares acampam em frente ao Quartel-General da PM em Maruípe durante a greve da corporação. Crédito: Gazeta Online

A audiência do processo judicial da Greve da Polícia Militar do Espírito Santo foi suspensa nesta terça-feira (15). As 14 mulheres familiares de policiais, que são rés acusadas de liderarem a paralisação, ainda seriam interrogadas, mas a pedido das defesas delas, os interrogatórios foram transferidos para o dia 29 de junho.

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O pedido das defesas foi feito porque ainda restam três testemunhas para serem ouvidas: a senadora Rose de Freitas, o procurador do Ministério Público do Trabalho Estanislau Tallon Bozi e o deputado estadual de Sergipe Capitão Samuel. Apenas Stanislau será ouvido no Fórum de Vitória, no próximo dia 21. Rose de Freitas e Capitão Samuel prestarão depoimentos por cartas precatórias, que foram expedidas pela Justiça nesta terça.

Na tarde desta terça, foram ouvidos como testemunhas de defesa o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, sargento Renato Martins Conceição; o vereador do município da Serra, Cabo Porto; e o deputado estadual Josias Da Vitória. O deputado estadual Marcelo Santos, que também prestaria depoimento, foi dispensado de prestar testemunho.

Uma das 14 mulheres que são rés no processo judicial, Cláudia Gonçalves Bispo, que é mãe de um policial, falou rapidamente com a imprensa após a audiência. Ela disse que, naquela época, foi motivada pela preocupação com o filho e deu a própria versão sobre a participação dela no movimento. “Foi voluntária, como mãe e cidadã.”

Os advogados de defesa das rés saíram da sala de audiências otimistas com os depoimentos das testemunhas. A principal tese da defesa é a de que o movimento foi espontâneo e não teve liderança das mulheres.

Por outro lado, o promotor do Ministério Público Estadual Luis Felipe Scalco Simão considerou que os testemunhos acrescentaram pouco e se trataram de eventos específicos. O promotor, no entanto, destacou o depoimento do ex-secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu, como um dos mais importantes do dia.

Segundo Luis Felipe Scalco Simão, Pompeu foi claro ao dizer que as mulheres que fizeram parte de comissões criadas para negociar o fim da greve tratavam com indiferença a situação de violência disseminada no Estado. “Pior, recebiam essa informação e utilizavam essa situação, de forma expressa, clara, como um instrumento de pressão para aumentar o poder de barganha do movimento.”

Como o processo foi desmembrado em dois, nas próximas quinta e sexta-feira acontecem os depoimentos das testemunhas de defesa dos 12 policiais militares acusados de liderarem o movimento de paralisação da PMdo Espírito e também das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.