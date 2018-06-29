Os interrogatórios acontecem na 4ª Vara Criminal, no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

As 14 mulheres acusadas de articular o movimento de greve dos policiais militares do Espírito Santo, que aconteceu em fevereiro do ano passado, começaram a depor no processo na manhã desta sexta-feira (29). Todas são parentes de policiais militares.

Das oito mulheres interrogadas durante a manhã, apenas três responderam as perguntas da juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 4ª Vara Criminal de Vitória, onde acontece o interrogatório. As outras cinco mulheres optaram por permanecer em silêncio. Todas as rés pediram à juíza para falar sem a presença da imprensa. O conteúdo das perguntas e das respostas não foi divulgado.

Antes do início dos interrogatórios, os advogados de defesa das acusadas chegaram a afirmar que as oitivas poderiam ser adiadas, pois uma testemunha importante do caso ainda não havia sido ouvida. No entanto, a testemunha citada, uma coronel da Polícia Militar, que atuava na corregedoria da corporação na época da greve, foi convocada e prestou depoimento nesta sexta-feira.

Your browser does not support the audio element. Greve da PM, familiares evitam responder perguntas em interrogatório

Aldalea Antunes Beltrame falou por menos de 10 minutos e respondeu perguntas do advogado de defesa de seis das acusadas. Ela afirmou que não soube de nenhuma ordem do comando-geral da PM para desobstruir as portas dos batalhões e negou qualquer parcialidade nos julgamentos dos procedimentos administrativos na corregedoria. O Ministério Público não quis fazer perguntas para a policial reformada e ela foi dispensada pela juíza Gisele Souza de Oliveira.

O advogado Alexandre Hegner, que faz a defesa de seis acusadas, disse que suas clientes não lideraram o movimento grevista.

"Elas participaram (do movimento), elas foram escolhidas pelo Governo do Estado para compor um comissão de negociação. Por elas estarem nessa comissão de negociação, o Ministério Público entende que elas tinham uma liderança sobre as demais. A defesa entende que não tem relação um fato com o outro", avaliou o advogado de defesa.

Os interrogatórios desta sexta-feira são consequência Operação Protocolo Fantasma, que foi deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo cerca de um mês após a greve da PM. Foram denunciadas 24 pessoas por envolvimento da greve - 10 militares e 14 familiares. Os interrogatórios dos militares aconteceram no mês de maio.

Após os interrogatórios da audiência de instrução, o Ministério Público do Espírito Santo tem o prazo de 30 dias para apresentar as alegações finais. Depois disso, as defesas terão 60 dias para apresentar as alegações. Após esse período a juíza Gisele Souza de Oliveira fica autorizada para dar o seu sentença sobre o caso.