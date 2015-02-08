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GREVE DOS RODOVIÁRIOS

Greve: Ceturb divulga as linhas que não vão circular nesta segunda-feira

A companhia afirmou que serão priorizadas as linhas troncais, que fazem ligação entre os terminais

Publicado em 07 de Fevereiro de 2015 às 23:15

Publicado em 

07 fev 2015 às 23:15
Por conta da greve dos rodoviários que começa nesta segunda-feira (09), 57 linhas alimentadoras não vão funcionar. A Ceturb informou que serão atendidos os percentuais exigidos pela Justiça, com 40% da frota circulando entre os horários de pico e 70% nos horários de pico (entre 6 e 9 horas e entre 17 e 20 horas).De acordo com a companhia que gerencia o Sistema Transcol serão priorizadas as linhas troncais, que fazem a ligação entre os terminais. Todas as linhas expressas não vão funcionar, exceto a linha 519 (T. Carapina / T. Ibes, via Reta da Penha - Expresso). Os rodoviários reivindicam uma nova bandeira de plano de saúde, devido a insatisfação com o serviço prestado pela atual operadora do plano. De acordo com o presidente do sindicato dos trabalhadores, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, o plano é caro para os rodoviários. Cartazes foram afixados no vidro dianteiro dos coletivos com a informação do movimento de greve da categoria. Linhas que não irão circular0400 - VILA VELHA / PRAÇA DA CIÊNCIA - VIA 3ª PONTE (BIKE GV)0530 - T. CAMPO GRANDE / PRAÇA DO EUCALIPTO VIA MAL CAMPOS (EXPRESSO)0538 - T. CARAPINA / T. JARDIM AMÉRICA, VIA T. SÃO TORQUATO/BEIRA MAR0550 - SHOPPING VITÓRIA / T. VILA VELHA . VIA 3ª PONTE0555 - T. ITAPARICA / PRAÇA DE GOIABEIRAS, VIA 3ª PONTE0570 - T. JARDIM AMÉRICA / SHOPPING VITORIA VIA BEIRA MAR0571 - T. JARDIM AMÉRICA / PRAÇA DE EUCALIPTO VIA MARECHAL CAMPOS0575 - T. SÃO TORQUATO / PRAÇA DE EUCALIPTO VIA MARECHAL CAMPOS0576 - T. CARAPINA / SEDU VIA RETA DA PENHA/LEITÃO SILVA – CIRCULAR0597 - ANDRE CARLONI / T. SÃO TORQUATO, VIA RETA DA PENHA0614 - T. IBES / T. JARDIM AMÉRICA, VIA JARDIM MARILÂNDIA/RIO MARINHO0615 - T. VILA VELHA / PRAIA DE ITAPOÃ0669 - VILLAGE DO SOL / T. ITAPARICA VIA RODOVIA DO SOL0672 - TREVO DE SETIBA / T. ITAPARICA0712 - HEAC / T. ITACIBÁ, VIA JOSE SETTE0718 - CAÇAROCA / T. CAMPO GRANDE0721 - T. CAMPO GRANDE / SÃO FRANCISCO -CIRCULAR0730 - BAIRRO EXPEDITO / T. JARDIM AMÉRICA,VIA ALTO LAGE0736 - SÃO CONRADO / T. JARDIM AMÉRICA0737 - NOVA CANAÃ / HOSPITAL SÃO LUCAS, VIA PORTO VELHO0748 - SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA0750 - VILA PRUDENCIO / T. ITACIBÁ0757 - T. CAMPO GRANDE / NOVO HORIZONTE –CIRCULAR0759 - FLEXAL II / HOSPITAL SÃO LUCAS, VIA PORTO VELHO0766 - VILA CAJUEIRO / T. CAMPO GRANDE, VIA PADRE MATHIAS0771 - PORTO DE CARIACICA / T. ITACIBÁ0773 - T. SÃO TORQUATO / MORRO DO SESI, VIA PORTO VELHO – CIRCULAR0778 - T. CAMPO GRANDE / PARQUE GRAMADO –CIRCULAR0781 - T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA BR 2620784 - VILA MERLO / T. J. AMÉRICA , VIA BUBU/CEASA00783 - NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE0787 - SANTO ANTÔNIO/ T. JARDIM AMÉRICA , VIA C. VERDE/ P.CARIACICA0792 - NOVO BRASIL /T. CAMPO GRANDE, VIA ALTO DONA AUGUSTA/ AV. EXPEDITO GARCIA0801 - T. LARANJEIRAS / T. CARAPINA VIA VALPARAISO/JARDIM LIMOEIRO0808 - T. LARANJEIRAS / MATA DA SERRA, VIA MARINGÁ0812 - SERRA DOURADA II / T. LARANJEIRAS0820 - T. JACARAIPE / T. CARAPINA, VIA BICANGA/OCEANIA0822 - T. LARANJEIRAS / ALTEROSAS – CIRCULAR0839 - EURICO SALLES / T. J. AMÉRICA, VIA CAMBURI / AV. VITÓRIA0845 - COSTA BELA / T. JACARAIPE, VIA CASTELÂNDIA0851 - SERRA / JARDIM CAMBURI, VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA – CIRCULAR0857 - LARANJEIRAS VELHA/T. LARANJEIRAS, VIA RES. VISTA DO MESTRE0864 - TERMINAL LARANJEIRAS / C.D.P. SERRA0876 - T. JACARAIPE / SÃO PATRÍCIO, VIA CASTELÂNDIA – CIRCULAR0879 - NOVO HORIZONTE / T. CARAPINA VIA SÃO DIOGO0881 - T. LARANJEIRAS / CIVIT II - CIRCULAR0883 - PRAIA DE CARAPEBUS / T. LARANJEIRAS,VIA CIDADE CONTINENTAL0884 - BICANGA / T. LARANJEIRAS, VIA BALNEÁRIO CARAPEBUS/OCEANIA/LAR0895 - PLANALTO SERRANO / SERRA, VIA BL. B-C-A0898 - T. LARANJEIRAS/ JOSÉ DE ANCHIETA, VIA JARDIM TROPICAL0907 - NOVA BETHÂNIA / T. CAMPO GRANDE, VIA ROD. CENTRO SUL0922 - BAIRRO INDUSTRIAL / T. CAMPO GRANDE,VIA BAIRRO OPERÁRIO0983 - BAIRRO IPANEMA / VIANA, VIA BAIRRO UNIVERSAL0984 - SOTECO / VIANA, VIA AREINHA/VALE DO SOL / PAM ARLINDO VILLASCHI0985 - NOVA BETHÂNIA / VIANA, VIA VILA BETHÂNIA / BOM PASTOR0986 - B. IPANEMA / AREINHA, VIA UNIVERSAL / B. PRIMAVERA / M. NORONHA

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