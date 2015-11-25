Greenpeace e pesquisadores de diferentes universidades do país fazem expedições no Rio Doce

O Greenpeace Brasil realizou expedição pelo Rio Doce e visitou comunidades afetadas às margens da bacia em Minas Gerais, próximas à divisa do Espírito Santo. O objetivo do trabalho foi coletar informações quanto aos efeitos da lama de rejeitos da Samarco na bacia que abastece cidades de Minas e Espírito Santo. Neste momento, a ONG ajuda a patrocinar uma expedição maior, e mais duradoura, iniciada há uma semana por um consórcio de pesquisadores de diversas universidades do país.

Esse trabalho vai resultar em um relatório com os impactos causados pelo material proveniente do rompimento da barragem de Fundão em Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana.

Entre as instituições envolvidas neste trabalho estão professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O grupo de estudiosos conta com engenheiros, zoólogos e cientistas de diferentes áreas que devem percorrer um trajeto desde de Bento Rodrigues até a foz do Rio Doce, em Regência, no município de Linhares, de acordo com o coordenador de campanhas do Greenpeace, Nilo D'Ávila.

“Vamos construir um robusto relatório que vai levar em conta não somente o impacto na vida das pessoas, mas também nos seus meios de vida e na fauna e flora das regiões afetadas”, declarou. A intenção é que os estudiosos e a ONG tenham um estudo completo dos impactos ambientais até o início de 2016. “As informações e imagens coletadas serão utilizadas numa análise que será feita por pesquisadores independentes nos próximos dois meses”, completou D'Ávila.

Avanço da lama