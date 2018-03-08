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Ação coletiva

Grávidas e mães presas provisoriamente poderão ter prisão domiciliar

O pedido é válido para gestantes, lactantes e mães de crianças com até 12 anos de idade ou que tenham algum tipo de deficiência

Publicado em 08 de Março de 2018 às 20:08

Publicado em 

08 mar 2018 às 20:08
Internas em atendimento da Defensoria Pública Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Um habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo pode fazer com que 231 mulheres que estão em prisão provisória no Estado passem a cumprir prisão domiciliar. O pedido é válido para gestantes, lactantes e mães de crianças com até 12 anos de idade ou que tenham algum tipo de deficiência. O habeas corpus tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
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Segundo a coordenadora da área criminal da Defensoria Pública do Espírito Santo, Roberta Ferraz, o principal objetivo do pedido é garantir o direito das crianças de crescerem em ambiente adequado e digno. As mães, que são o foco do pedido de habeas corpus, estão em prisão provisória aguardando julgamento.
De acordo com Roberta Ferraz, os prejuízos podem ser enormes em situações em que a mãe é mantida presa provisoriamente em fases determinantes das vidas das crianças. “Se a gente para para analisar a realidade do sistema e pensa em crianças se desenvolvendo ali dentro, passando os primeiros meses de vida, a fase da amamentação ou pensa nas mulheres grávidas em um local sem a menor condição de saúde para abrigar essas mulheres, são prejuízos de ordem física, mental e social.”
Em média, de acordo com dados da própria Defensoria Pública do Espírito Santo, dependendo da unidade prisional, mulheres chegam a ficar mais de 400 dias em prisão provisória no Estado, sem condenação judicial.
Roberta Ferraz explica que o habeas corpus coletivo também tem o objetivo de tentar agilizar o cumprimento da decisão do STF. Mesmo sem esse pedido que será impetrado nesta sexta-feira (9) junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), após serem comunicados oficialmente da decisão do Supremo, os Estados têm prazo de até 60 dias para conceder a prisão domiciliar às mulheres gestantes, lactantes ou que sejam mães de crianças com até 12 anos ou com algum tipo de deficiência.

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