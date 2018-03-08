Internas em atendimento da Defensoria Pública Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo pode fazer com que 231 mulheres que estão em prisão provisória no Estado passem a cumprir prisão domiciliar. O pedido é válido para gestantes, lactantes e mães de crianças com até 12 anos de idade ou que tenham algum tipo de deficiência. O habeas corpus tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Your browser does not support the audio element. 7513 - Rafael M de Barros - Grávidas e mães presas provisoriamente poderão ter prisão domiciliar - 1.59s - 09-03-18.mp3

Segundo a coordenadora da área criminal da Defensoria Pública do Espírito Santo, Roberta Ferraz, o principal objetivo do pedido é garantir o direito das crianças de crescerem em ambiente adequado e digno. As mães, que são o foco do pedido de habeas corpus, estão em prisão provisória aguardando julgamento.

De acordo com Roberta Ferraz, os prejuízos podem ser enormes em situações em que a mãe é mantida presa provisoriamente em fases determinantes das vidas das crianças. “Se a gente para para analisar a realidade do sistema e pensa em crianças se desenvolvendo ali dentro, passando os primeiros meses de vida, a fase da amamentação ou pensa nas mulheres grávidas em um local sem a menor condição de saúde para abrigar essas mulheres, são prejuízos de ordem física, mental e social.”

Em média, de acordo com dados da própria Defensoria Pública do Espírito Santo, dependendo da unidade prisional, mulheres chegam a ficar mais de 400 dias em prisão provisória no Estado, sem condenação judicial.