Grave acidente deixa quatro pessoas feridas em Vitória

A passageira do Siena ficou presa às ferragens Crédito: Patrícia Scalzer

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um grave acidente envolvendo quatro veículos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no sentido Centro. A colisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (8). O veículo que transportava uma família de Aracruz capotou.

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Segundo informações de testemunhas, um Voyage, que seguia em direção ao município da Serra, bateu na lateral de um Ford Focus, atravessou o canteiro central, colidiu com um Siena, que capotou e atingiu um caminhão.

No Siena estava uma família de Aracruz, que seguia para uma consulta médica em Vila Velha. O motorista foi identificado como Jordecy Soprani, que estava acompanhado da esposa Maria das Graças Soprani e da criança, de 12 anos, Kauã Soprani. A criança faz hemodiálise, e, como começou a sentir dores no peito, a família trouxe o menino para uma consulta médica.

O primo de Jordecy, o encarregado de cargas Jordeval Rodrigues, contou que na semana passada Kauã tinha ficado internado por problemas nos rins e, nesta terça, seguia para uma revisão, já que não estava se sentindo bem. “Ele tinha que passar por um procedimento pois foi identificado nele um probleminha, ele chegou a ficar internado na semana passada e hoje estava marcado para ele passar por uma observação”, disse.

O pai e a criança foram os primeiros a serem socorridos. A mulher, que estava no carona, chegou a ficar presa às ferragens, mas estava consciente. O motorista do Voyage, Rafael Marchiori Gavazza, 27 anos, teve uma fratura na face. Ele não quis falar com a imprensa.

A prima dele, Fabiana Cavalcanti, contou que um problema mecânico provocou o acidente. “Ele saiu do sinal e no percurso ele passou a terceira marcha e o acelerador agarrou no tapete do carro. Ele tentou desviar do canteiro, perdeu a direção do carro, bateu no carro do delegado, depois disso, ele jogou o veículo para o canteiro e bateu na contramão”, afirmou.