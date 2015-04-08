Gratz é preso e solto em menos 12 horas

O ex-deputado estadual José Carlos Gratz foi preso e solto em menos de 12 horas nesta terça-feira (7). A prisão foi realizada no período da manhã e efetuada pela Polícia Federal. O ex-deputado foi preso em decorrência de uma condenação em 2005, que transitou em julgado em janeiro deste ano. Ele foi acusado de corrupção eleitoral, mas de acordo com a defesa do ex-deputado, o crime prescreveu em março deste ano.Naquela época, Gratz foi condenado por suspeitas de envolvimento em irregularidades no asfaltamento de ruas do bairro Cobilândia, Vila Velha, no ano de 2002. O caso levou à cassação do mandato de Gratz por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

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O advogado de Gratz, Luiz Alfredo de Souza e Mello, diz que na época, o cliente dele tinha sido condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão no regime semiaberto. Porém, no dia 31 de março deste ano, o juiz da 55ª Zona Eleitoral de Vila Velha declarou extinta a punibilidade de José Carlos Gratz, pois o caso havia prescrito.

Na mesma data, o juiz que assinou a sentença determinou que fosse recolhido o mandado de prisão, mas o advogado de Gratz explica que a decisão do juiz não chegou a tempo na Polícia Federal e, por isso, houve a prisão nesta terça.

“O pedido de prisão já havia sido expedido, mas não havia sido cumprido, poderia ter sido cumprido ontem, amanhã, qualquer dia. Mas a decisão veio dentro do trâmite normal. Se a prisão não tivesse sido cumprida, o pedido seria recolhido, como foi cumprida, ela foi revogada”, explicou à Rádio CBN.