A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (26) o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, o ex-tesoureiro de campanha do ex-governador José Inácio, Raimundo Benedito de Souza Filho, o Bené, e o ex-chefe de gabinete de Ignácio, Rodrigo Stefenoni.

As prisões foram autorizadas pelo juiz Federal substituto da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, Victor Berger Coelho.

As prisões são decorrentes de uma carta de execução penal condenatória provisória, extraída de uma ação penal, sendo que as prisões foram decretadas para início do cumprimento das penas, que foram impostas em primeira instância e confirmadas pelo TRF da 2ª Região.

Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni e José Carlos Gratz foram condenados por peculato, respectivamente a penas de 4 anos e 6 meses de reclusão e 7 anos de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto. Já Raimundo Benedito foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei 9.613) à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, também em regime inicial semiaberto.

Os envolvidos estavam recorrendo em liberdade desde 2013. No entanto, no final do ano passado o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que réus com condenação em segunda instância podem ser presos mesmo que ainda tenham recursos pendentes.

De acordo com a justiça, os acusados, como funcionários públicos cooperaram dolosamente para a concretização de doação ambiental como contrapartida de transferência de créditos acumulados de ICMS, concorrendo assim para que a quantia viesse a ser subtraída em proveito próprio e ou alheio.

Your browser does not support the audio element. Gratz e outros dois são presos por desvio de recursos públicos

Os desvios aconteceram no ano de 2000. Parte dos recursos foi utilizada para financiar campanhas eleitorais. O ex-governador José Ignácio Ferreira, também denunciado nesta ação, teve a pena para o crime de peculato prescrita por ter mais de 70 anos.

O ex-tesoureiro de campanha de Ignácio, Raimundo Benedito de Souza, na saída do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, após exame de corpo de delito, não quis detalhar a ação. “Dizem que é lavagem de dinheiro. Não sei que dinheiro eu lavei. Todo mundo sabe que milhares de ações contra o pessoal que foi beneficiado e não aconteceu nada. A Justiça está vendo aí. Todo mundo sabe”, disse.

DETIDOS NO XURI

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), os detidos foram encaminhados para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, no Complexo do Xuri. Stefenoni tem curso superior e é advogado e pediu à Justiça prisão especial, com pedido ainda não deferido.