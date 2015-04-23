Quarenta e oito pontos da Grande Vitória vão receber radares de fiscalização do trânsito ainda neste ano. A implantação faz parte de um convênio entre o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) com as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, que está previsto para ser assinado em maio.
Em reunião realizada nesta quinta-feira (23), as prefeituras de Vitória e Serra pediram para estudar a implantação de radares em novos locais, fazendo com que o número de 48 pontos possa ser ainda maior.
Grande Vitória vai receber, pelo menos, 48 novos radares neste ano
Entre os locais pré-estabelecidos para receber os radares estão movimentadas vias da região metropolitana, como as avenidas Fernando Ferrari, Dante Micheline, Nossa Senhora dos Navegantes, Beira-Mar e Reta da Penha, em Vitória. Já, em Vila Velha, pontos como as avenidas Carlos Lindenberg, Champagnat e Luciano das Neves estão no cronograma. Na Serra, pontos da Avenida Norte-Sul, e em Cariacica, a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, também vão receber a fiscalização eletrônica.
Segundo o DER-ES, em todos os 128 radares espalhados pelas rodovias estaduais, o índice de infrações é inferior a 1%. Para o diretor-geral do departamento, Halpher Luiggi, os motoristas respeitam a fiscalização e, por isso, o equipamento é eficaz para reduzir os acidentes em meio urbano.
“Equipamentos em áreas urbanas reduzem o índice de acidentes e o número de autuações é muito pequeno. Teremos uma receita muito modesta com as multas, mas o retorno será muito bom para a segurança no trânsito”, disse.
Durante a reunião desta quinta, os municípios concordaram com a implantação. Vitória e Serra vão apresentar alguns ajustes em uma nova reunião no dia 5 de maio, como novos pontos de instalação: “A gente está analisando os locais de colocação, se são importantes, se temos outros locais para indicar. Estamos fazendo essa análise das vias e os equipamentos a usar. A gente pode acrescentar algumas vias ou entender que em algumas não é necessário”.
De acordo com Halpher Luiggi, os radares começam a operar em breve: "Se tudo correr bem, teremos uma reunião em maio para a formalização da assinatura. Após a assinatura e a publicação, em torno de 60 dias teremos os equipamentos operando”, afirmou.
O contrato está orçado em R$ 6 milhões. Os custos operacionais serão do DER e a aplicação das multas caberá às prefeituras. Serão cinco tipos de radares, que flagram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.
Veja os pontos já definidos:
VitóriaAvenida Fernando Ferrari (aeroporto)Avenida Fernando Ferrari com a Adalberto Simão Nader (acesso para Goiabeiras)Avenida Fernando Ferrari com a Anízio Fernandes CoelhoAvenida Nossa Senhora da Penha com a MaruípeAvenida Nossa Senhora da Penha com a Desembargador dos Santos NevesAvenida Leitão da Silva com a MaruípeAvenida Leitão da Silva com a César Hilal Avenida Vitória com a Paulino Müller (Avenida Maruípe) Avenida Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader Avenida Dante Michelini com a Aristóbalo Barboza Leão Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (Assembleia Legislativa) Acesso/Saída da Segunda Ponte (Rodoviária) Avenida Fernando Ferrari (Ponte da Passagem)Ponte de CamburiAvenida Mascarenhas de Moraes (Curva do Saldanha) Avenida Vitória (Curva do Saldanha) Avenida Dante Michelini (Reta do Aeroporto) Vila VelhaAvenida Luciano das Neves com a Europa Avenida Luciano das Neves com a Champagnat Avenida Luciano das Neves com a Leopoldina Avenida Antônio Ataíde com a Henrique Moscoso Avenida Antônio Ataíde com a CariocaRua Ignácio Igino com a Avenida ChampagnatRua Ignácio Igino com a avenida Henrique Moscoso Avenida Champagnat com a Rua Hugo Musso Avenida Gil Veloso com a Champagnat Avenida Carlos Lindenberg com a Nossa Senhora da Penha Avenida Carlos Lindenberg com a Rua Santa TerezinhaAvenida Robert Kennedy com a Rua Magno Coutinho Avenida Gerônimo Monteiro com a Santa Terezinha Avenida Gil Veloso com a Rua Jair de Andrade Avenida Carlos Lindenberg com a Darly Santos Avenida Estudante José Julio de Souza SerraAvenida Norte-Sul com a Civit (Terminal de Laranjeiras)Avenida Norte-Sul com a Brigadeiro Eduardo Gomes Avenida Norte-Sul com a Dos Metalúrgicos Avenida Norte-Sul com a João Palácios Avenida Eudes Scherrer de Souza Avenida Minas Gerais Avenida Talma Rodrigues CariacicaAvenida Espírito Santo com a Campo GrandeAvenida Leste-Oeste (em frente ao Terminal de Campo Grande) Avenida Expedito Garcia Avenida Vale do Rio Doce Avenida Sudoeste Avenida Alice Coutinho