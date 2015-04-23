Quarenta e oito pontos da Grande Vitória vão receber radares de fiscalização do trânsito ainda neste ano. A implantação faz parte de um convênio entre o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) com as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, que está previsto para ser assinado em maio.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (23), as prefeituras de Vitória e Serra pediram para estudar a implantação de radares em novos locais, fazendo com que o número de 48 pontos possa ser ainda maior.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória vai receber, pelo menos, 48 novos radares neste ano

Entre os locais pré-estabelecidos para receber os radares estão movimentadas vias da região metropolitana, como as avenidas Fernando Ferrari, Dante Micheline, Nossa Senhora dos Navegantes, Beira-Mar e Reta da Penha, em Vitória. Já, em Vila Velha, pontos como as avenidas Carlos Lindenberg, Champagnat e Luciano das Neves estão no cronograma. Na Serra, pontos da Avenida Norte-Sul, e em Cariacica, a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, também vão receber a fiscalização eletrônica.

Segundo o DER-ES, em todos os 128 radares espalhados pelas rodovias estaduais, o índice de infrações é inferior a 1%. Para o diretor-geral do departamento, Halpher Luiggi, os motoristas respeitam a fiscalização e, por isso, o equipamento é eficaz para reduzir os acidentes em meio urbano.

“Equipamentos em áreas urbanas reduzem o índice de acidentes e o número de autuações é muito pequeno. Teremos uma receita muito modesta com as multas, mas o retorno será muito bom para a segurança no trânsito”, disse.

Durante a reunião desta quinta, os municípios concordaram com a implantação. Vitória e Serra vão apresentar alguns ajustes em uma nova reunião no dia 5 de maio, como novos pontos de instalação: “A gente está analisando os locais de colocação, se são importantes, se temos outros locais para indicar. Estamos fazendo essa análise das vias e os equipamentos a usar. A gente pode acrescentar algumas vias ou entender que em algumas não é necessário”.

De acordo com Halpher Luiggi, os radares começam a operar em breve: "Se tudo correr bem, teremos uma reunião em maio para a formalização da assinatura. Após a assinatura e a publicação, em torno de 60 dias teremos os equipamentos operando”, afirmou.

O contrato está orçado em R$ 6 milhões. Os custos operacionais serão do DER e a aplicação das multas caberá às prefeituras. Serão cinco tipos de radares, que flagram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

Veja os pontos já definidos: