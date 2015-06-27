Grande Vitória vai enfrentar temperaturas baixas até o começo de julho, diz Incaper

O final de semana do capixaba vai ser com chuva a qualquer hora do dia e temperaturas amenas. Nesta sexta-feira (26), entre às 05h e 06h, a Estação Meteorológica da UFES registrou 16.8ºC. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura pode cair ainda mais nos próximos três dias e a máxima não passa dos 24ºC.

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Segundo o meteorologista do Incaper, Bruce Pontes, nos próximos dias poderemos ter recorde de temperatura baixa. “Nas próximas madrugadas a tendência é que a temperatura mínima se mantenha na casa dos 17ºC e 16ºC, como observamos nesta sexta. Existe a possibilidade, principalmente na segunda e terça-feira que tenhamos algum recorde na região da capital”, afirmou.

Bruce Pontes diz que, somente a partir da terça-feira (30), o tempo na Grande Vitória começa a esquentar. Bruce destacou que o vento sul deixa o clima ainda mais frio e como o capixaba é acostumado com temperaturas mais altas, basta o termômetro registrar uma temperatura abaixo de 20ºC que os casacos são retirados dos armários.