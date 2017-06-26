A Grande Vitória terá um ônibus exclusivo para transportar os turistas e fazer um city tour pelos principais pontos turísticos. O decreto que regulamenta o transporte de passageiros na modalidade passeio já foi publicado no Diário Oficial. A empresa deverá ter sede em Vitória, mas as viagens vão acontecer em pontos turísticos da Região Metropolitana como Convento da Penha, Projeto Tamar e Guarapari.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória terá city tour com ônibus de dois andares

Uma empresa que já oferece o serviço em Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, no sul do País, confirmou que vai expandir os negócios para a Capital capixaba. A diretora da empresa, Rosana Munhoz, contou que, inicialmente, a empresa vai colocar um ônibus para fazer a rota e, se houver necessidade, a frota será aumentada de acordo com a demanda. “Em janeiro nós estivemos em Vitória para estudar a rota dos pontos turísticos. Gostei muito do que vi”, disse.

Ainda não há previsão de quando a empresa vai oferecer o serviço na Grande Vitória, pois, segundo Rosana, os ônibus são diferenciados e são feitos sob encomenda.

“O coletivo tem dois andares e a parte superior aberta para melhor visualização das paisagens por parte dos turistas. Ele tem teto retrátil, que fecha quando está chovendo. Só existe uma fábrica que faz esse modelo de ônibus”, contou.

O secretário de Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, destacou que não existe limite de empresas para o serviço de city tour na Capital, porém, elas precisam cumprir algumas exigências. “A empresa precisa ter o alvará de funcionamento e a inscrição imobiliária em Vitória , também é preciso entregar a lista de veículos que será utilizada na prestação de serviço e a proposta de rotas”, destacou.

Segundo o secretário, a proposta é de Vitória, mas os municípios vizinhos também serão beneficiados com o serviço turístico. “O ônibus tem a regulamentação em Vitória, mas ele poderá visitar Vila Velha, Serra e Cariacica, se essas cidades tiverem atrativos turísticos que a empresa entende que é importante. Com certeza, o Convento da Penha e a parte da Terceira Ponte qualquer empresa vai querer explorar essa travessia”, afirmou.