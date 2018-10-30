Grande Vitória terá 178 novas sorveterias e lanchonetes até o verão

Jullia Ane e José Mathias abriram lanchonete na Glória, em Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Até o verão, pelo menos 178 novas lanchonetes e sorveterias serão abertas em diversos bairros da Grande Vitória. Para alguns comerciantes, que abriram os estabelecimentos há poucos meses, o momento tem sido positivo para esse tipo de negócio. Alguns, inclusive, já pensam em expandir, de olho na estação mais quente do ano.

Vila Velha é recordista no número de lanchonetes e sorveterias abertas a partir de julho na região metropolitana: foram 148 comércios novos. Na Serra, desde julho, foram emitidos 12 alvarás para esses mesmos tipos de estabelecimentos do ramo alimentício. Em Vitória, são 18 empresas como essas abertas no mesmo período.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória terá 200 novas sorveterias e lanchonetes até o verão

Jullie Ane da Matta e o marido, José Mathias Rocha, abriram uma lanchonete na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro da Glória, em Vila Velha. Em apenas quatro meses, os dois já pensam em ampliar o negócio. O casal trabalha junto e não tem funcionários. Jullia Ane conta que tem conseguido bons resultados. “Como nós dois somos os donos, então tem sido bastante lucrativo”, disse.

Quem também enxergou uma oportunidade e resolveu empreender foi Izabel Costa, que abriu uma sorveteria em Maruípe, Vitória. Ela diz que o local é movimentado e que o negócio está indo bem. “Fica próximo a um colégio, na rua da feira. Tem movimento todos os dias da semana. Por enquanto, eu estou conseguindo cobrir todos os custos.”

Saber onde abrir um empreendimento e conhecer o público são justamente alguns dos pontos primordiais com o que os empresários devem ficar atentos na hora de começar um negócio novo, segundo o analista do Sebrae, Ubirajara Nascimento.

De acordo com o analista, os negócios no ramo alimentício acabam sendo um dos mais procurados pelas pessoas que querem abrir um comércio. “Muita gente gosta de empreender a partir do alimento, já que essa é uma das necessidades básicas no mercado. Quando essas pessoas vislumbram uma lanchonete ou uma sorveteria, levam em consideração o fato de ser um investimento de médio valor com muitas possibilidades”, disse.

Ubirajara Nascimento indica que quem almeja criar seu próprio negócio precisa, em primeiro lugar, tomar conhecimento sobre o público que deseja atingir, quais são os potenciais fornecedores e o que quer propor de produtos e serviços para o mercado, por exemplo. Além disso, ele aponta que é essencial elaborar um plano de negócios para saber quanto o empresário precisa faturar para conseguir lucrar tendo em vista os custos que terá.