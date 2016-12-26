A estação mais quente do ano já chegou e, com ela, a procura por atividades ao ar livre aumenta significativamente. Moradores da Grande Vitória e turistas que procurem por opções de lazer vão contar com uma programação variada neste verão. Os municípios preparam atividades como aulas de dança, esportes, colônias de férias, roteiros culturais e festas religiosas tradicionais.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória tem roteiros culturais, esportivos e religiosos no verão

Em Vitória, a prefeitura vai instalar a Arena Verão 2017 na Praia de Camburi, próximo ao Quiosque 6. No local, serão oferecidas atividades esportivas, aulas de zumba e circuito funcional. A programação acontecerá entre os dias 6 e 20 de janeiro. Não estão previstos shows na praia durante o verão.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Wallace Valente, as aulas de zumba de aeróbica também serão oferecidas em outras regiões da cidade. “Nós vamos ficar até o dia 6 de fevereiro percorrendo alguns bairros. Então, cada região dessa vai receber a visita desse circuito de aeróbica e de zumba”, disse.

Circuito histórico

Em Vila Velha, o verão será oportunidade para os turistas e moradores da cidade fazerem um roteiro turístico por lugares históricos. O Circuito Histórico da Prainha vai levar grupos de, no mínimo, 15 pessoas, com um guia, para um passeio que começa na Casa da Memória, passa por lugares como Igreja Nossa Senhora do Rosário e o Forte São Francisco Xavier da Barra e termina no Convento da Penha. O circuito será realizado de segunda a quarta-feira, das 9h às 18h.

Programação religiosa

Na Serra, quem busca manifestações religiosas tradicionais terá um bom roteiro para acompanhar. A Festa de São Benedito vai contar com missas, procissões, apresentação de bandas de congo e shows. Também haverá a retirada, puxada e fincada do mastro, muito tradicional na cidade.

Além disso, o calendário religioso da cidade também vai oferecer, entre os dias 4 e 6 de janeiro, a Festa de Reis Magos. Já entre os dias 18 e 20, acontece a Festa de São Sebastião. Ambas vão ocorrer em Nova Almeida.

Rua de lazer e colônias de férias

Em Cariacica, além da rua de lazer, que funciona de 15h às 18h, aos domingos, em Campo Grande, na Avenida Expedito, a cidade também terá colônias de férias em diversos bairros, entre os dias 3 e 31 de janeiro. O público-alvo é formado por crianças a partir de cinco anos de idade e por adolescentes de até 17 anos. As atividades serão basicamente esportivas e lúdicas e são totalmente gratuitas.

Vitória

A Secretaria de Esportes e Lazer ainda está fechando os últimos detalhes para divulgar a programação completa do verão.

Vila Velha

Circuito Histórico da Prainha

Horário: 9h às 17h

Local: Prainha de Vila Velha – Casa da Memória

Valor: R$ 20

Grupo mínimo de 15 pessoas

Serra

Cariacica

Colônias de férias

Jardim Botânico

Onde: Praça do bairro

Dias: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de janeiro

Operário

Onde: Praça do bairro

Dias: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de janeiro

Santo André:

Onde: Quadra do bairro

Dias: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de janeiro

Nova Rosa da Penha

Onde: Mini auditório Giovane Silva

Dias: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de janeiro

Flexa II

Onde: Campo de futebol do Apollo

Dias: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de janeiro

Itacibá

Onde: Escola Municipal de Ensino Fundamental Terfina Rocha Ferreira