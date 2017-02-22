Grande Vitória tem menor taxa de ocupação de hotéis na história para um mês de fevereiro

A rede hoteleira da Grande Vitória já acumula mais de R$ 3 milhões de prejuízo desde que teve início a paralisação dos policiais militares no Estado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-ES), desde o dia 4 de fevereiro, 40% das reservas para os meses de fevereiro e março foram canceladas. Fevereiro tem apenas 30% de ocupação, algo inédito no turismo capixaba, de acordo com a associação.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória tem menos taxa de ocupação de hotéis na história para um mês de fevereiro

Segundo o presidente da ABIH-ES, Gustavo Aride Guimarães, o setor de hotelaria nunca teve uma taxa de ocupação tão baixa durante o verão. “Não teve lama da Samarco, não teve tragédia de inundação, não teve febre amarela, nada que se comparasse ao efeito desse caos na segurança pública que o Espírito Santo está atravessando”, afirmou à Rádio CBN.

O presidente da ABIH destaca que os turistas estão com medo de visitar o Espírito Santo. “Nosso desafio hoje é reverter essa péssima imagem que o Espírito Santo herdou por causa dessa crise na segurança pública”, afirmou.