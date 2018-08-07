O motorista Sebastião Paulo de Oliveira lembra com detalhes do dia que o carro que ele dirigia teve problemas mecânicos e começou a pegar fogo. O motorista só não teve grandes prejuízos porque usou um extintor para apagar as chamas. No entanto, dezenas de motoristas da Grande Vitória não tiveram a mesma sorte de Sebastião em 2018 e viram seus carros serem consumidos pelas chamas. De acordo com números do Corpo de Bombeiros, durante o primeiro semestre deste ano, 240 veículos pegaram fogo na Grande Vitória. Uma média que supera a marca de um carro por dia com incêndio, entre janeiro e julho.

Enquanto muitos carros têm prejuízo com o fogo, podendo chegar a perda completa, o fim da obrigatoriedade da presença dos extintores nos veículos completa três anos no próximo mês de setembro.

Na avaliação do tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, grande parte dos incêndios acontece pela falta de manutenção dos veículos. No entanto, na avaliação dele, a recorrente falta de extintores nos carros também contribui para o aumento de ocorrências.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória tem, em média, um incêndio por dia em veículos

"Eu entendo que, quando o legislador retirou a obrigatoriedade da utilização do extintor de incêndio dentro dos veículos, ele trouxe um risco à integridade física das pessoas e acelerou o processo de perda patrimonial para o cidadão", avaliou o representante dos Bombeiros.

Depois do susto vivido há alguns meses, quando quase perdeu o carro para o fogo, o motorista Sebastião Paulo de Oliveira garante que não deixa faltar um extintor no veículo.

"Já comentei com os colegas que realmente o extintor me serviu. Tem coisas no carro que cobram e são menos importante. É pelo bem da gente (a presença do extintor), senão teria perdido meu carro", relatou o motorista.

O fim da obrigatoriedade da compra dos extintores também causou impactos no comércio. O empresário André Paiva, que trabalha com a venda de extintores há 23 anos, afirma que o faturamento da empresa dele caiu 30% nos últimos três anos. Paiva afirmou que vendia cerca de 600 extintores veiculares por mês e, agora, não vende praticamente nenhum. O foco da empresa passou a ser extintores de maior porte, para empresas, indústrias e condomínios.

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS