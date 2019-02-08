Muro cai em cima de carro em Alvorada, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Depois da

que atingiu a Grande Vitória na noite desta quinta-feira (08), as prefeituras estão com a atenção voltada para as encostas. Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra têm, juntos, 71 pontos com risco de deslizamento de terra. Na chuva desta quinta, apenas o município de Vila Velha registrou acidente em decorrência das chuvas: um muro no bairro Alvorada caiu em cima de uma automóvel. Ninguém ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória tem 71 pontos com risco de deslizamento de encosta

Vila Velha foi o município onde mais choveu entre a manhã de quinta e manhã de sexta-feira (08), com 69,2 mm. Em Vitória foram 43 mm de chuva em 24 horas. Cariacica e Serra tiveram, respectivamente, 19.44 mm e 16.2 mm de chuva.

Em Vila Velha, moradores em áreas de encostas recebem treinamento para casos de emergência. De acordo com o assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, o treinamento orienta o morador de encosta como proceder em caso de risco.

“Reunimos a comunidade para uma palestra para mostrar o que é um simulado de evacuação, o que é simulado de preparação para desastre, o que tem de ser feito, onde tem que ir, como faz para sair e também o que é preciso levar de casa”.

Em Vitória, além de treinamento de moradores, nesta quinta, um drone foi usado antes da chuva para monitorar as encostas mais altas. O coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, explicou que o equipamento consegue chegar no topo do morro, dando uma visão geral da área.

“Fizemos o monitoramento utilizando o drone no bairro Jaburu, onde foi possível atualizar o cenário de risco daquela área com detalhamento melhor”, contou.

ENCOSTAS

Vitória é o município com mais pontos com risco de deslizamento de encostas. São 25 locais mapeados pela prefeitura. Os bairros são Morro do Macaco, Jaburu, Jucutuquara, Santos Dumont, Rio Branco, Fradinhos, Cruzamento, Morro Grande, Romão, Forte São João, Fonte Grande, Piedade, Moscoso, Quadro, Alto Caratoíra, Alagoano, Bela Vista, Jesus de Nazareth, Inhanguetá, São José, Santa Helena, Conquista, Comdusa, Morro da Capixaba, Redenção e Santa Martha.

Em Vila Velha são 15 pontos localizados nos bairros Ataíde, Pedra dos Búzios, Santa Rita, Cobi de Cima, Ilha da Conceição, Alecrim, São Torquato, Rio Marinho, Vila Garrido, Sagrada Família, Praia da Costa, Glória e Jardim Petrópolis, em Jaburuna.

Cariacica tem 18 áreas de encosta com risco de deslizamento de terra. Elas ficam nos bairros Porto de Santana, Sotema, Jardim de Alah, Alto Lage, Tucum, Itanguá e Oriente.

Na Serra são 13 locais que apresentam risco: Jardim Carapina, Serra Dourada 2, Vista da Serra 1, Nova Almeida, Diamantina e José de Anchieta 2.

Em caso de risco de deslizamento, o morador pode acionar a Defesa Civil municipal nos telefones:

Vitória: 98818-4432

Vila Velha: 99895-0100

Serra: 98818-4432