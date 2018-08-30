Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fuga dos planos de saúde

Grande Vitória tem 70 clínicas abertas em 2 anos e um terço é popular

De agosto de 2015 para cá, mais de 35 mil pessoas deixaram os planos aqui no Estado, o que aumenta a procura por clínicas, principalmente as populares

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:46

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:46
Médico, plano de saúde, hospital Crédito: Pixabay
O desemprego, os reajustes dos planos de saúde e a saturação do SUS provocaram um crescimento no número de clínicas médicas na Grande Vitória. Foram 70 novas unidades abertas nos últimos dois anos, sendo que um terço delas é de perfil popular.
Para se ter ideia deste cenário, de agosto de 2015 para cá, mais de 35 mil pessoas deixaram os planos no Estado, o que aumenta a procura por clínicas, principalmente as populares, já que esses antigos usuários também querem fugir da incerteza de atendimento e fila de espera do SUS.
O autônomo Miguel de Barros, de 57 anos, é um dos capixabas que abandonaram o plano de saúde complementar. Miguel desistiu de pagar, para ele e para a mãe que hoje tem 97 anos, em virtude do preço.
Grande Vitória tem 70 clínicas abertas em 2 anos e um terço é popular
"À medida que a idade vai avançando, os valores do plano começaram a subir muito, tornando inviável a manutenção dos pagamentos. Acabei optando por deixar de pagar o plano e passar a fazer uma reserva financeira", conta o autônomo.
Entre agosto de 2016 e agosto de 2018, 43 novas clínicas abriram as portas em Vitória, 22 em Vila Velha, três na Serra e duas em Cariacica. Os dados são do Conselho Regional de Medicina. Carlos Magno Pretti Dalapicola, presidente do CRM-ES, afirma que pelo menos um terço desse número são clínicas populares, que abocanham parcela considerável dos clientes que abandonaram os planos. Segundo ele, o consumidor deve estar atento pois essas consultas mais baratas são de atendimentos e exames mais simples de algumas especialidades.
"Se tiver que fazer uma intervenção cirúrgica, algum procedimento de internação, algum exame sofisticado - tomografia, ressonância, por exemplo - essas clínicas não oferecem e você vai precisar ir para o SUS ou particular. E aí fica difícil para o paciente continuar o tratamento", analisa Dalapicola. 
Uma consulta com um clínico geral nas unidades populares da Grande Vitória custa entre R$ 50 e R$ 120, enquanto nas tradicionais o preço ultrapassar os R$ 250. Todas essas clínicas devem ser registradas no Conselho Regional de Medicina, com um representante técnico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados