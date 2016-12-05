Grande Vitória tem 60 farmácias em situação irregular, diz Conselho

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rande Vitória tem 60 farmácias em situação irregular, segundo dados do Conselho Regional de Farmácia. Ainda que existam mais de 2,3 mil farmacêuticos formados na região, há estabelecimentos funcionando sem a presença desses profissionais enquanto estão com as portas abertas. A irregularidade deste tipo de estabelecimento põe em risco a saúde da população.

De acordo com o presidente do Conselho, Gilberto Dutra, essa é uma das principais irregularidades encontradas nas fiscalizações.

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“Não abrimos mão que esse profissional esteja à disposição dos consumidores que vão procurar assistência. Nas fiscalizações procuramos saber se o farmacêutico é inscrito no conselho e se esse profissional tem habilitação para o trabalho, além de checar se a farmácia tem disponibilidade dessa figura durante todo o horário de funcionamento”, reforçou.

Também é proibida a venda de medicamentos controlados sem prescrição médica, como antibióticos, anabolizantes, inibidores de apetite ou até mesmo remédios que induzem o sono. No caso de receptação de medicamentos ou a venda de produtos impróprios para consumo, o dono do estabelecimento está sujeito à multa e até mesmo à prisão. “Essas são outras irregularidades que ao constatar procuramos saber como essas farmácias adquiriram esses medicamentos ou outros que não tem autorização para serem comercializados”, complementa.

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