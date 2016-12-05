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Grande Vitória tem 60 farmácias em situação irregular, diz Conselho

Ao todo, na Grande Vitória existem 745 farmácias, só na capital são 183. Irregularidades envolvendo a ausência de profissionais podem colocar em risco a saúde da população

Publicado em 05 de Dezembro de 2016 às 10:44

Publicado em 

05 dez 2016 às 10:44
A G
rande Vitória tem 60 farmácias em situação irregular, segundo dados do Conselho Regional de Farmácia. Ainda que existam mais de 2,3 mil farmacêuticos formados na região, há estabelecimentos funcionando sem a presença desses profissionais enquanto estão com as portas abertas. A irregularidade deste tipo de estabelecimento põe em risco a saúde da população.
De acordo com o presidente do Conselho, Gilberto Dutra, essa é uma das principais irregularidades encontradas nas fiscalizações. 
Grande Vitória tem 60 farmácias em situação irregular, diz Conselho
“Não abrimos mão que esse profissional esteja à disposição dos consumidores que vão procurar assistência. Nas fiscalizações procuramos saber se o farmacêutico é inscrito no conselho e se esse profissional tem habilitação para o trabalho, além de checar se a farmácia tem disponibilidade dessa figura durante todo o horário de funcionamento”, reforçou.
Também é proibida a venda de medicamentos controlados sem prescrição médica, como antibióticos, anabolizantes, inibidores de apetite ou até mesmo remédios que induzem o sono. No caso de receptação de medicamentos ou a venda de produtos impróprios para consumo, o dono do estabelecimento está sujeito à multa e até mesmo à prisão. “Essas são outras irregularidades que ao constatar procuramos saber como essas farmácias adquiriram esses medicamentos ou outros que não tem autorização para serem comercializados”, complementa. 
Licenciamento
Para que farmácias de qualquer natureza funcionem, exigem-se a autorização e o licenciamento das autoridades competentes. Além disso, esses estabelecimentos devem oferecer condições adequadas sob aspecto sanitário e relacionadas ao desenvolvimento das atividades profissionais. Ao todo, na Grande Vitória existem 745 farmácias, só na capital são 183.

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