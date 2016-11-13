Grande Vitória se prepara para chegada do verão

A chegada da temporada de verão traz expectativas às cidades da Grande Vitória, que recebem milhares de turistas nesta época do ano. Este período movimenta a economia, a partir de gastos nos setores alimentício, hoteleiro e no comércio. Por isso, as prefeituras das maiores cidades do litoral capixaba já se preparam para receber os visitantes.

Vitória, Serra e Vila Velha, já estão selecionando guarda-vidas para reforçar a segurança dos banhistas durante a temporada. Somente nos três municípios serão 290 profissionais atuando nos balneários. Outra preocupação das prefeituras é com a oferta de atividades e a qualidade da iluminação durante a noite para garantir a segurança dos banhistas.

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Segundo o secretário de turismo Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Krohling, atividades como Rua de Lazer e a possibilidade de utilização das ciclovias na orla das praias da capital são atrativos para os turistas. Além disso, o titular da pasta reforça que a prefeitura trabalha para que esses locais estejam sempre prontos para receber os visitantes. “A limpeza é feita diariamente, com a varreção dos calçadões e limpeza da areia. Para isso, usamos equipamentos que reviram a areia levando mais qualidade para quem caminha em nossas praias”, explicou.

Apesar do trabalho que é feito para garantir a qualidade na areia das praias, os turistas ainda reclamam do que encontram nos locais. Para o doutorando Jandesson Coqueiro, ainda falta infraestrutura. “Camburi e Ilha do Boi são praias bonitas que têm serviços legais, mas ainda têm muita sujeira. A gente pode ver ratos andando pelas calçadas e a água ainda está um pouco suja”, reclamou.

No início deste ano, pontos nobres da orla de Vitória, Vila Velha e Serra chegaram a ficar impróprios para banho. Mas, segundo o secretário de Meio Ambiente da Capital, para o próximo verão, a expectativa é que a maioria esteja liberada para os banhistas. “Hoje o resultado aponta que toda a praia de Camburi está própria para banho. O que é um indicador de que a qualidade de nossas águas está melhorando cada vez mais”, reforça.