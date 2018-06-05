Grande Vitória registrou quase 70% dos casos de supergripe no ES

Aproximadamente 65% dos casos de supergripe registrados no Espírito Santo são da Grande Vitória. No total, a Secretaria Estadual de Saúde contabilizou 68 quadros de H1N1, H3N2 e Influenza B em todo o Estado. Desse total, 44 foram confirmados em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe segue até o próximo dia 15 de junho.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória registrou quase 70 por cento dos casos de supergripe no ES

A maior parte dos casos da Grande Vitória foram registrados na Capital: 19, sendo sete de H1N1 e 12 de H3N2. Nenhum desses quadro evoluiu para óbito. Das oito mortes decorrentes de gripe no Estado, quatro foram na região metropolitana: duas em Cariacica, uma na Serra e uma em Vila Velha.

Além das mortes, Cariacica confirmou mais dois casos: um de H1N1 e outro de influenza A Sazonal/ H3. Já Vila Velha somou outros 10 casos, sendo quatro de H1N1 e seis de H3N2. Por fim, o município da Serra contabilizou nove casos, sendo cinco por H1N1 e quatro por H3N2.

Com a evolução do número de pessoas diagnosticadas com supergripe na Grande Vitória, o médico Rodrigo Aboudib destaca uma das principais características da doença. “Observa-se um profundo desconforto respiratório, uma falta de ar, mesmo. É fundamental que se procure um médico a tempo para que se possa fazer frente a essa grave patologia.”

Outros sintomas comuns são fortes dores de cabeça, febre, tosse e dores musculares. Para evitar a gripe, Rodrigo Aboudib recomenda higienização frequente das mãos com álcool gel e evitar ambientes aglomerados e fechados.

No último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, registrou-se um total de 68 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 35 casos por Influenza A (H3N2), 29 casos por Influenza A (H1N1) e quatro casos por Influenza B. Deste total, oito casos evoluíram para óbito, sendo dois por Influenza B, dois por Influenza A (H3N2) e quatro por Influenza A (H1N1).