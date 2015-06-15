Após uma vida repleta de trabalho e cheia de atividades, quem chega à terceira idade quer, e merece, ser respeitado. No entanto, não é o que acontece em muitos casos. Nos primeiros cinco meses deste ano, 360 casos de violência contra o idoso foram registrados pela Polícia Civil na Grande Vitória. Outros 281 idosos buscaram ajuda da Assistência Social da Prefeitura de Vitória por terem seus direitos violados. A maioria dos casos configura situação de abandono familiar.Neste Dia Mundial de Enfrentamento à Violência contra o Idoso, lembrado nesta segunda-feira (15), ações de conscientização foram realizadas na Capital capixaba. No calçadão de Camburi, foram feitas encenações teatrais, abordagens a idosos e panfletagens para conscientizar a população.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória registra 360 casos de violência contra idosos em 2015

O aposentado Jadir Vieira, de 71 anos, conta que diariamente sofre com a indiferença da população. “O idoso não é bem tratado. Onde a gente vai é assim, seja no setor público, no setor privado, a gente não é bem atendido. Você chega e te ignoram. E o que a pessoa idosa mais precisa nessa fase da vida é o amor e carinho da família e da sociedade também”, disse à Rádio CBN Vitória.

A professora aposentada Maria Luiza Bortolon, de 62 anos, acredita que é preciso conscientizar a população desde cedo. “Se a criança aprende a conviver com o idoso e perceber que a cada dia aquela pessoa envelhece um pouco, ela passa a ter uma visão diferente. Fui educadora por 30 anos e sempre levava as crianças para o asilo para terem essa noção”, afirmou.

Violência velada

Durante a ação feita em Camburi, realizada pela prefeitura e por uma ONG, foram encenadas situações de maus tratos. Também foram feitas atividades em centros de referência de idosos do município, no Centro, em Jardim da Penha e Jardim Camburi. A coordenadora dos centros de referência em assistência social de Vitória, Fabíola Calazans, contou que a maioria dos idosos busca a assistência social por situações de abandono.

“A violência contra o idoso é muito velada. Ela não tem classe social. Desde as classes mais abastadas até as mais humildes, encontramos violência contra o idoso. Como é no âmbito familiar, as pessoas mantêm isso escondido. Até um vizinho ou uma pessoa próxima detectar a situação”, informou à CBN.

Registros na polícia