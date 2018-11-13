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Grande Vitória: onde doar alimentos e objetos para vítimas da chuva

Vila Velha ainda tem 29 pessoas que não têm para onde ir

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 12:46

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 nov 2018 às 12:46
Chuva forte provoca pontos de alagamentos no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Com as enormes perdas de objetos e móveis de moradores atingidos pela chuva, as cidades de Vila Velha, Vitória e Cariacica montaram postos para receber doações para quem ficou desabrigado devido aos alagamentos na semana passada. A Prefeitura de Vila Velha, que ainda acompanha 29 pessoas desabrigadas, ou seja que não tem mesmo para onde ir, recolhe doações na sede da Defesa Civil Municipal, na avenida Champagnat, número 792, sala 201.
A secretária de assistência social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões, pontuou as principais necessidades dessas famílias.
"Por exemplo, material de limpeza para limpar as casas, limpar os abrigos é um tipo de doação interessante. Carne também porque nas cestas básicas, em geral, não vem carne. E roupas também, a gente recebeu bastante doação, mas o espaço para lavar e secar é pequeno, continua sendo uma necessidade", afirmou.
Grande Vitória - Onde doar alimentos e objetos para vítimas da chuva
RECOMEÇO 
Ana Cláudia disse que a maior parte dessas famílias poderá voltar para casa após uma vistoria da Defesa Civil. Aquelas que tiveram a residência condenada e cumprirem os pré-requisitos, serão incluídas no cadastro do Aluguel Social, segundo a secretária. Essas famílias estão abrigadas na Igreja Batista Renovada, em São Torquato.
Já os pontos de doação em Vitória ficam nos abrigos disponibilizados pela Prefeitura: no bairro Andorinhas, na rua Léia, 34; e no bairro São Cristóvão, na Rua Manoel Marques, 475.
A Prefeitura de Cariacica está recebendo doações de alimentos não perecíveis com datas dentro do prazo de validade no Banco de Alimentos do município, localizado na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 82, em Rosa da Penha, próximo ao supermercado Porto Novo. Além dos alimentos, também podem ser doados produtos de limpeza, roupas, calçados, roupas de cama/banho e brinquedos, todos em boas condições de uso. O número para contato do Banco de Alimentos é 3346-6337 e 3346-6319.
Quanto a doação de móveis usados que estejam em boas condições, a Prefeitura de Cariacica possui o serviço Papa Móveis, que pode ser acionado pelo telefone 3354-5450, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Caso o móvel esteja realmente em boas condições, é feita a doação para pessoas que necessitam

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