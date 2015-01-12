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Grande Vitória intensifica ações de combate à dengue durante o verão

Em Cariacica, por exemplo, 160 armadilhas monitoradas por GPS foram espalhadas pela cidade

Publicado em 12 de Janeiro de 2015 às 13:04

Publicado em 

12 jan 2015 às 13:04
Para evitar os riscos do contágio da dengue, os municípios da Grande Vitória têm adotado medidas neste verão, período em que há grande proliferação de mosquitos. Além dos tradicionais cuidados e equipamentos, como carros fumacês, algumas prefeituras têm usado a tecnologia. Em Cariacica, por exemplo, 160 armadilhas monitoradas por GPS foram espalhadas pela cidade. A intenção é mapear os locais de maior incidência do mosquito vetor da doença.
Grande Vitória intensifica ações de combate à dengue durante o verão
No município, as armadilhas georreferenciadas foram colocadas em diversos pontos. O próximo passo será realizar a coleta e classificação de dados semanalmente. Além da instalação e monitoramento do mosquito, a prefeitura está realizando o tratamento de valões e a visita de carros fumacês nos bairros.Na capital Vitória, para controlar a proliferação do Aedes Aegypti, a prefeitura está intensificando as visitas aos domicílios e também a circulação de fumacês. A programação se estende até o dia 20 e contemplará bairros como Jabour, Boa Vista e Vila Rubim. Ao todo, estão sendo contemplados 36 bairros.Apesar das ações do poder público, a diretora do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental de Vitória, Gabriela de Almeida, diz que é preciso ter parceria dos moradores no combate à dengue, já que quase a totalidade dos casos é registrada dentro dos imóveis.“O mosquito da dengue está nos imóveis. Então, as autoridades públicas sozinhas não vão conseguir melhores resultados sem a colaboração da sociedade. A população precisa vistoriar os próprios imóveis e eliminar os criadouros dos mosquitos, que são os vasos de plantas, caixa d’água e calhas, lixo acumulado. O que pode mudar é se o morador contribuir com o trabalho de prevenção”, pediu.Nos municípios de Vila Velha, Serra e Viana, visitas a domicílios e locais estratégicos estão sendo reforçadas, assim como a circulação dos carros fumacê. Em Guarapari, além das ações de prevenção, medidas de conscientização estão sendo feitas nas praias da cidade.

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