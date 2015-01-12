Grande Vitória intensifica ações de combate à dengue durante o verão

No município, as armadilhas georreferenciadas foram colocadas em diversos pontos. O próximo passo será realizar a coleta e classificação de dados semanalmente. Além da instalação e monitoramento do mosquito, a prefeitura está realizando o tratamento de valões e a visita de carros fumacês nos bairros.Na capital Vitória, para controlar a proliferação do Aedes Aegypti, a prefeitura está intensificando as visitas aos domicílios e também a circulação de fumacês. A programação se estende até o dia 20 e contemplará bairros como Jabour, Boa Vista e Vila Rubim. Ao todo, estão sendo contemplados 36 bairros.Apesar das ações do poder público, a diretora do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental de Vitória, Gabriela de Almeida, diz que é preciso ter parceria dos moradores no combate à dengue, já que quase a totalidade dos casos é registrada dentro dos imóveis.“O mosquito da dengue está nos imóveis. Então, as autoridades públicas sozinhas não vão conseguir melhores resultados sem a colaboração da sociedade. A população precisa vistoriar os próprios imóveis e eliminar os criadouros dos mosquitos, que são os vasos de plantas, caixa d’água e calhas, lixo acumulado. O que pode mudar é se o morador contribuir com o trabalho de prevenção”, pediu.Nos municípios de Vila Velha, Serra e Viana, visitas a domicílios e locais estratégicos estão sendo reforçadas, assim como a circulação dos carros fumacê. Em Guarapari, além das ações de prevenção, medidas de conscientização estão sendo feitas nas praias da cidade.