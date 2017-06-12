Grande Vitória gasta R$ 20 milhões por ano com entulho irregular

Os quatro principais municípios da Grande Vitória gastam aproximadamente R$ 20 milhões por ano com descarte irregular de lixo. O principal problema é com relação aos entulhos de construções jogados em terrenos baldios e pontos chamados de “viciados”. As multas contra essa prática podem chegar a R$ 50 mil.

Na Serra o gasto chega a R$ 7 milhões por ano. O valor daria para construir dois postos de saúde ou quatro creches, segundo a prefeitura. Só no mês de abril foram 35 multas aplicadas e no município serrano são mais de mil pontos viciados, em bairros como Porto Canoa - em que recentemente foram recolhidas mais de 300 toneladas de lixo - e Feu Rosa.

Parte do lixo surge de outros municípios, de acordo com o secretário de Meio Ambiente da Serra, Marcos Machado. “A Serra tem muitos espaços e áreas verdes sem ocupação. Então algumas pessoas e empresas, agindo de má fé, jogam em qualquer lugar em vez de pagar um aterro”, acrescentou.

Na Serra as denúncias podem ser feitas por meio de mensagens via Whatsapp, no 999-762595. Cariacica é outro município que chama a atenção pela quantidade de entulho descartado irregularmente e a prefeitura gasta R$ 162 mil por mês. Em Nova Brasília, na última semana, mais de 100 toneladas foram removidas. Em 2014 o número passou de 400 toneladas. Na cidade são monitorados 219 pontos viciados em lixo. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 162.