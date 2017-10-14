Grande Vitória espera praias com boa balneabilidade para o verão

As praias da Grande Vitória estão com a balneabilidade em dia nos locais mais frequentados pelos banhistas. As prefeituras aguardam que a situação permaneça satisfatória com a chegada do verão, em dezembro. A não ser que chova muito, fenômeno que faz a sujeira das ruas e o esgoto sejam levados pela rede pluvial direto para o mar.

Em Vitória, a principal praia, a de Camburi, está com a balneabilidade própria. Em apenas um ponto, próximo ao Canal de Camburi, não há indicação para banho, já existe lançamento de esgoto ao longo do canal. Fora desse trecho, não há indicação para banho de mar na Praia do Suá, na região da praça do Papa, e na Enseada do Suá.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, diz que a balneabilidade permanece estável e a previsão é que continue assim no verão. “Como parece ter encerrado esse ciclo de chuvas e nós temos três semanas seguidas de boa balneabilidade, a tendência é estabilizar. Ainda que aconteça algumas chuvas no meio do caminho, a balneabilidade não deve ser afetada”, explica

A enfermeira Simoni Jardim Felipe, de 44 anos, estava na Praia Grande, na Ilha do Boi, uma das próprias para banho em Vitória. Para ela, é necessário também que a população se conscientize. “Infelizmente as pessoas não são educadas o suficiente para manter o ambiente limpo para que todos possam usar. Tem que manter as praias limpas” no verão, afirma.

VILA VELHA E SERRA

No município de Vila Velha, três praias estão impróprias, mas já estão nessa situação há muito tempo. A Prainha, próximo ao Centro, a Praia do Ribeiro, na região do Morro do Moreno, e a Praia da Barrinha, na foz do Rio Jucu. Todas também por exposição constante ao esgoto, tanto da Baía de Vitória quanto de imóveis de Vila Velha, que lançam de forma irregular.