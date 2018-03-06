Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Muita chuva

Grande Vitória contabiliza prejuízos após tempestade

Até parte do teto do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) cedeu com a chuva

Publicado em 06 de Março de 2018 às 15:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 mar 2018 às 15:38
A Grande Vitória amanheceu contabilizando os prejuízos depois da tempestade que atingiu a região na noite de segunda-feira (05).
A cidade de Alegre foi a que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, com 71,59 mm. Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana também registraram grande quantidade de chuva em um curto período de tempo, variando de 62,4 mm a 30,25mm o acumulado.
Até parte do teto do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) cedeu com a chuva da noite desta segunda-feira (5). A Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) informou que o volume considerável de chuva molhou placas do forro do Ciodes. As causas do vazamento estão sendo apuradas. A Sesp ressaltou que o atendimento ao público não foi prejudicado, assim como o serviço dos militares. Computadores que molharam parcialmente foram substituídos.
Carro cheio de água em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest
Em Cariacica, um muro desabou e a correnteza invadiu duas residências, alagando os imóveis em Bela Aurora.
Na capital, a água também derrubou um muro e alagou uma casa, no bairro Mário Cypreste. Vila Velha registrou pontos de alagamentos em bairros como Itapoã, Glória, Aribiri e Cocal. Proprietária de um bar em Itapoã, Mariane Pereira passou horas limpando o estabelecimento, que ficou inundado. Ela passou a noite acordada e só conseguiu entrar no bar pela manhã, depois que a água baixou.
"Não chegou a danificar móvel, mas entrou a água. A gente ficou naquele suspense, se vai estragar alguma coisa, se tinha alguma coisa na parte de baixo. Graças a Deus, não tinha. Ficamos ansiosos para poder", conta.
No bairro, vários carros que estavam nas ruas ficaram danificados. Uma oficina pequena de Itapoã tinha mais de seis veículos que ficaram no meio do alagamento.
Após o temporal e os raios, semáforos sofreram "apagões" na Grande Vitória. O trânsito deu um nó em vários pontos da região metropolitana, prejudicando os motoristas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados