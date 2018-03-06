Grande Vitória contabiliza prejuízos após tempestade

A Grande Vitória amanheceu contabilizando os prejuízos depois da tempestade que atingiu a região na noite de segunda-feira (05).

A cidade de Alegre foi a que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, com 71,59 mm. Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana também registraram grande quantidade de chuva em um curto período de tempo, variando de 62,4 mm a 30,25mm o acumulado.

Até parte do teto do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) cedeu com a chuva da noite desta segunda-feira (5). A Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) informou que o volume considerável de chuva molhou placas do forro do Ciodes. As causas do vazamento estão sendo apuradas. A Sesp ressaltou que o atendimento ao público não foi prejudicado, assim como o serviço dos militares. Computadores que molharam parcialmente foram substituídos.

Carro cheio de água em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Em Cariacica, um muro desabou e a correnteza invadiu duas residências, alagando os imóveis em Bela Aurora.

Na capital, a água também derrubou um muro e alagou uma casa, no bairro Mário Cypreste. Vila Velha registrou pontos de alagamentos em bairros como Itapoã, Glória, Aribiri e Cocal. Proprietária de um bar em Itapoã, Mariane Pereira passou horas limpando o estabelecimento, que ficou inundado. Ela passou a noite acordada e só conseguiu entrar no bar pela manhã, depois que a água baixou.

"Não chegou a danificar móvel, mas entrou a água. A gente ficou naquele suspense, se vai estragar alguma coisa, se tinha alguma coisa na parte de baixo. Graças a Deus, não tinha. Ficamos ansiosos para poder", conta.

No bairro, vários carros que estavam nas ruas ficaram danificados. Uma oficina pequena de Itapoã tinha mais de seis veículos que ficaram no meio do alagamento.