Mais uma vez, fieis de todo o Espírito Santo manifestaram a fé no dia de Corpus Christi com a confecção dos tradicionais tapetes que são palcos de procissões. No Estado, a celebração mais tradicional é a do município de Castelo, no Sul do Estado, que costuma reunir milhares de visitantes. No entanto, a tradição é muito presente também na Grande Vitória. Os bairros de Barcelona, na Serra, e de Itapoã, em Vila Velha, se empenharam para promover uma bonita festa.

A confecção de tapetes em Barcelona chegou ao quinto ano em 2017. Apesar de pouco tempo, o bairro já conta com o segundo maior tapete do Espírito Santo, com 1.350 metros, atrás apenas da cidade de Castelo.

Uma das pessoas que passaram a madrugada de quinta-feira (15) ajudando na construção do tapete em Barcelo foi a bióloga Ranielli Fraga, de 30 anos. Ela chegou à avenida Região Sudeste às 4h da manhã para fazer a parte dela.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória celebra Corpus Christi com tapetes de até 1.350 metros

“No ano passado e neste ano, eu participei mais do grupo da organização no intuito de contribuir, de entender um pouquinho o que é a festa. É um momento, também, em que a gente acaba socializando e se agregando à comunidade”, disse.

A dona de casa Mariluce Bravim, de 44 anos, fez parte da confecção dos tapetes em Itapoã. Ela, que é de Castelo, continuou a tradição em Vila Velha. “É por amor a Deus e por Jesus que a gente faz. É muito trabalho, muita doação, mas é gratificante”, comentou.