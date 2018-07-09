Grande Vitória: 18 motoristas multados por dia por não pagar rotativo

Parquímetro no bairro Vila Rubim em Vitória, no Espírito Santo Crédito: André Sobral/ Prefeitura de Vitória

Cerca de 3.395 motoristas da Grande Vitória foram multados pelo não pagamento do estacionamento rotativo nos primeiros seis meses de 2018. Vitória foi a cidade com o maior número de infrações e registrou 2.579 multas - 75% do total. Na Serra foram aplicadas 560 multas, e em Cariacica foram 181 penalidades. Já em Vila Velha, 75 motoristas foram penalizados. Assim, reunindo os registros dos quatro municípios, a região tem uma média de 18 multas aplicadas por dia.

A Capital tem mais de 5 mil vagas de estacionamento rotativo, divididas em sete bairros - maior número de vagas na Grande Vitória. O subsecretário de Trânsito da cidade, Anderson Barbosa, afirmou que a maioria das multas pelo não pagamento do estacionamento acontecem no Centro de Vitória e também na Praia do Canto - locais com grande concentração de comércio.

Na avaliação de Anderson Barbosa, a maioria dos motoristas que recebe a multa comete a irregularidade por acreditar que não serão punidos.

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"As pessoas acreditam que não vão ser fiscalizadas. Isso é uma prática que nós precisamos de coibir. O desrespeito no estacionamento rotativo acaba prejudicando a todos", disse o subsecretário.

O diretor do Departamento de Trânsito da Serra, Marcos Viana, também afirma que muitos motoristas confiam na impunidade ao não pagar pela vaga de estacionamento.

"Na nossa avaliação, os condutores agem dessa forma por achar que não vão ser notificados e que vai haver uma impunidade, mas não é o que acontece na prática", avaliou o representante da prefeitura da Serra.

A motorista Lucélia Lamas utiliza o estacionamento rotativo em Vitória e afirma que encontra dificuldades para fazer o pagamento em dinheiro Crédito: Eduardo Dias

A motorista Lucélia Lamas paga o estacionamento rotativo em Vitoria usando um aplicativo do celular, mas ela afirmou que tinha muitas dificuldades para utilizar o serviço quando fazia pagamento com dinheiro.

"Muito problemático, a gente não consegue achar as pessoas (que fazem a cobrança), principalmente quando não tem troco, quando não tem moeda trocada", reclamou a motorista.

Motoristas e ouvintes da CBN Vitória que estacionam em Cariacica fizeram reclamações afirmando que nem sempre encontram os agentes responsáveis por receber o pagamento do parquímetro. A Prefeitura de Cariacica foi procurada, mas não respondeu sobre a reclamação até a publicação da matéria.