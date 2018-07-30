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Justiça

Grand Parc: Construtoras deverão indenizar mulher em R$ 10 mil

Decisão, no entanto, cabe recurso; técnica em Enfermagem, que trabalhava no condomínio, alegou que teve problemas psicológicos após o acidente

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 20:10

Publicado em 

30 jul 2018 às 20:10
Adriana Gonçalves Rocha Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
A técnica de enfermagem Adriana Gonçalves Rocha deve ser indenizada em R$ 10 mil pelas construtoras Cyrela e Incortel e a empresa Vix One Empreendimentos Imobiliários por conta de problemas psicológicos desenvolvidos após a queda da área de lazer do condomínio Grand Parc, na Enseada do Suá, em Vitória. A mulher teve síndrome do pânico e acabou voltando a fumar após o trauma. O desabamento aconteceu em 2016 e deixou uma pessoa morta e quatro feridas.
Grand Parc; Construtura deverão indenizar mulher em 10 mil reais
Na noite da queda da área de lazer, Adriana tomava conta de uma criança recém-nascida. Ao ouvir os barulhos, ela olhou pela janela e percebeu o desabamento da estrutura. A partir daí, iniciou-se uma correria para deixar o prédio. A técnica de enfermagem só conseguiu deixar o local, junto com a família para a qual trabalhava, depois de cerca de 30 minutos.
A área de lazer do condomínio Grand Parc Residencial caiu sobre a garagem e deixou uma pessoa morta além de carros esmagados Crédito: Secundo Rezende
“Estava todo mundo desesperado. Alguns gritando 'nós vamos morrer' nas escadas. Quando chegamos à portaria, não tinha mais saída. Tudo desabado. Aí, senti aquele cheiro de gasolina. Também tinha muita água. Voltamos e subimos novamente para tentar achar uma saída. Então, nós passamos por cima dos escombros, descemos outra parte e subimos mais um trecho de escombros até ter acesso à rua.”
Passados dois anos do desabamento da área de lazer do Grand Parc, o medo ainda está presente na vida da técnica de enfermagem. Há seis meses, ela toma medicamento para controlar a síndrome pânico. Adriana diz que até hoje teme quando precisa trabalhar em prédios e elenca alguns sintomas que passou a sofrer após o desabamento. “Dor de cabeça, falta de sono, medo, muito medo. Isso é o que mais me incomodava. Também sentia tremores, taquicardia. Tudo isso.”
> RELEMBRE | Fotos mostram destruição no Grand Parc
O advogado da vítima, Luiz Gustavo Tardin, explica como o juiz do caso tomou a decisão de condenar as construtoras Cyrela e Incortel a indenizar Adriana em R$ 10 mil. “Ele considerou a Adriana uma consumidora. Embora ela não fosse proprietária da unidade, todas as pessoas envolvidas em um acidente de consumo são consideradas consumidoras por equiparação. Por isso, aplicam-se ao caso dela as regras do Código de Defesa do Consumidor.”
Apesar da vítima ter vencido a ação, o advogado já adiantou que a defesa vai apresentar recurso porque considera o valor baixo para o dano sofrido pela técnica de enfermagem. No recurso, o pedido será de 40 salários mínimos. Além dos danos psicológicos, Adriana também perdeu o celular com contatos de outras clientes, o que dificultou a retomada da vida profissional. Para ela, o valor estipulado pela Justiça é baixo. As empresas também podem recorrer da decisão.
Todas as empresas condenadas foram procuradas para se manifestar a respeito da sentença. O escritório de advocacia que representa a Cyrela e a Vix One Empreendimentos Imobiliários informou que as empresas ainda não foram intimadas da sentença.
A reportagem também tentou contato com o escritório de advocacia que representa a Incortel, mas não obteve resposta. (Com a colaboração de Gabriela Singular)
RELEMBRE A TRAGÉDIA
Desabamento
Após estalos na piscina, a área de lazer do condomínio Grand Parc desabou na madrugada do dia 19 de julho de 2016.
Morte
O porteiro do prédio Dejair das Neves morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas. A família de Dejair entrou na Justiça pedindo danos morais e materiais.
Interdição
Assim que aconteceu o desabamento, moradores saíram de suas casas. Foi permitido que eles retornassem para buscar objetos pessoais. Após isso, o local foi interditado.
Laudo
Um laudo da Polícia Civil apontou que “foi entregue um produto (construção) de baixíssima qualidade” e que o prédio tinha “erros grosseiros” na estrutura.
Inquérito
A PC informou que o inquérito já foi concluído e enviado à Justiça, mas o Ministério Público do Estado (MPES) pediu outras diligências.
Indenizações
Os moradores firmaram no mês de junho do ano passado um acordo para recebimento de indenizações com a Cyrela, construtora responsável pelo imóvel.
Retorno
A entrega da obra está prevista para julho de 2019.
O que falta
Segundo o porta-voz dos moradores, José Gama de Christo, falta concluir a obra da fachada e a parte de acabamento, instalação e revestimento.
O que já foi feito
Toda a parte de fundação e alvenaria que desmoronou já foi concluída, segundo Christo.

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