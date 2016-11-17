Gracimeri deixa chefia da Polícia Civil e assume nova função na Segurança pública

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou mudanças na cúpula da pasta. A ex-chefe da Polícia Civil, Gracimeri G aviorno, assume a Subsecretaria de Relações Institucionais. Para substituí-la no comando da polícia, entra Guilherme Daré, que era o chefe da Divisão Patriominal. Os dois assumem suas respectivas funções a partir da próxima segunda-feira (21).

As mudanças foram anunciadas na tarde desta quinta-feira (17). A nova subsecretária de Relações Institucionais da Sesp substituirá Guilherme Pacífico, que voltou ao Rio Grande Sul para reassumir a função de delegado. No anúncio feito na tarde desta quinta, Gracimeri Gaviorno disse que vai trabalhar para melhorar o diálogo com comunidades e instituições.

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“O desafio que a gente encontra pela frente é aproximar mais a Secretaria de Segurança, as polícias, o Corpo de Bombeiro e, inclusive, o Detran com as comunidades e com as outras instituições”, afirmou.

Já o novo chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, falou em reestruturas o efetivo para otimizar o trabalho de segurança. Ele indicou como possibilidades a aglutinação de delegacias para que os policias sejam aproveitados da melhor maneira possível.

“Hoje, nós temos, em determinados municípios, seis delegacias distritais, com efetivo suficiente para subdividir dentro dessas cidades e ainda sobrar dois ou três policiais para áreas mais importantes”, apontou.

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