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Mudanças na Segurança

Gracimeri deixa chefia da Polícia Civil e assume nova função na Segurança Pública

Para substituí-la no comando da polícia, entra Guilherme Daré, que era o chefe da Divisão Patriominal. Os dois assumem suas respectivas funções a partir da próxima segunda-feira

Publicado em 17 de Novembro de 2016 às 19:19

Publicado em 

17 nov 2016 às 19:19
A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou mudanças na cúpula da pasta. A ex-chefe da Polícia Civil, Gracimeri G aviorno, assume a Subsecretaria de Relações Institucionais. Para substituí-la no comando da polícia, entra Guilherme Daré, que era o chefe da Divisão Patriominal. Os dois assumem suas respectivas funções a partir da próxima segunda-feira (21).
As mudanças foram anunciadas na tarde desta quinta-feira (17). A nova subsecretária de Relações Institucionais da Sesp substituirá Guilherme Pacífico, que voltou ao Rio Grande Sul para reassumir a função de delegado. No anúncio feito na tarde desta quinta, Gracimeri Gaviorno disse que vai trabalhar para melhorar o diálogo com comunidades e instituições.
Gracimeri deixa chefia da Polícia Civil e assume nova função na Segurança pública
“O desafio que a gente encontra pela frente é aproximar mais a Secretaria de Segurança, as polícias, o Corpo de Bombeiro e, inclusive, o Detran com as comunidades e com as outras instituições”, afirmou.
Já o novo chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, falou em reestruturas o efetivo para otimizar o trabalho de segurança. Ele indicou como possibilidades a aglutinação de delegacias para que os policias sejam aproveitados da melhor maneira possível.
“Hoje, nós temos, em determinados municípios, seis delegacias distritais, com efetivo suficiente para subdividir dentro dessas cidades e ainda sobrar dois ou três policiais para áreas mais importantes”, apontou.
Dificuldade em contratações
O secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, declarou que a pasta não fará novas contratações por enquanto, por conta do cenário econômico. Ele admitiu que há déficit de policiais no Estado, mas não informou qual é esse número.

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